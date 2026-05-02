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    首頁 > 政治

    盧送高虹安苦瓜讚政績 民代、里長酸3年前高喊遷建果菜市場只聞樓梯響

    2026/05/02 16:25 記者洪美秀／新竹報導
    立委高虹安（右一）參訪台中建國市場，市長盧秀燕（右二）親自解說。（資料照）

    立委高虹安（右一）參訪台中建國市場，市長盧秀燕（右二）親自解說。（資料照）

    台中市長盧秀燕昨天到新竹市參觀南寮漁港新完成的直銷中心，除送給市長高虹安苦瓜、苦茶油，還讚高虹安政績，不過卻遭綠營民代打臉，南寮漁港的改變與直銷中心都是前市長林智堅任內改造及啟動的工程，反觀高虹安3年前到台中參觀果菜市場，作為竹市果菜市場遷建參考，但水源里長曾翰揚發文批，3年多過去了，果菜批發市場遷建案仍紙上談兵，只聞樓梯響，連地點都未確定，苦的是市場的攤商與市民。

    曾翰揚提到， 3年前高虹安去台中參觀果菜市場，然後說要推動竹市果菜市場遷建計畫，如今3年多過去了，果菜市場遷建案仍只是形式上辦共識凝聚說明會，連遷建地點都未確定，甚至還要等都市計畫變更，對攤商和市民來說，市府仍只停留在簡報階段，與實際使用需求間，還有一大段距離。蔬果公會幹部認為，如果未來只是換一個地方，卻無法改善腹地不足、動線混亂、交通壅塞等長期問題，那遷建的效益勢必會打折。

    他認為市府所提的簡報規劃，除有都市計畫變更，基地面積與形狀是否影響使用效率？是否緊鄰主要幹道？整體動線與交通承載能力是否充足等？都關係到未來市場能否順利運作。但攤商得不到市府具體的回應，讓攤商留下更多疑問。也認為這樣的共識說明會仍只是紙上談兵。

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