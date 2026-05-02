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    首頁 > 政治

    擔任「大母雞」拉抬綠營北台選情？蘇巧慧：新北隊最有創意、活力

    2026/05/02 16:01 記者黃子暘／新北報導
    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧出席蘆洲區母親節歌唱活動，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧出席蘆洲區母親節歌唱活動，席間受訪。（記者黃子暘攝）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧出席蘆洲區母親節歌唱活動，席間受訪。外傳民進黨北台灣縣市首長選舉，可能由蘇巧慧擔任「大母雞」拉抬整體選情，並提出跨區域的北台灣政策，蘇巧慧被問及此事時回應，民進黨新北隊非常團結，相信是最有創意、活力的，民進黨新北隊會再次證明，2026年選戰中，民進黨的參選人就是能帶給新北最快進步、最豐富未來的團隊，他們正在為此努力。

    蘇巧慧指出，連假期間，她也馬不停蹄在新北走透透，前往汐止、鶯歌、新莊、蘆洲區，很感謝市議員參選人，不管她到哪，都非常團結一致，各區新北隊員合體，就是最有活力、創意的新北隊。

    此外，蘇巧慧競選團隊日前公布競選架構，包括立委吳秉叡、張宏陸、林楚茵、前立委羅致政都入列，遭國民黨批評是前台北縣長蘇貞昌「蘇系老臣」、質疑是政治世襲。蘇巧慧對此回應，選舉期間，希望焦點與討論議題盡量以政見為主，希望焦點回歸到誰的政見能帶給新北較多進步。

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