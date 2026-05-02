安鼠之亂有救？林智群獻策：請「她」當吹笛人帶走老鼠

2024年5月17日，國民黨立委徐巧芯（中）在立法院混亂中以直笛吹奏國歌，甚至開放現場點歌。（資料照）

台北市鼠患災情嚴重延燒成「安鼠之亂」，面對市民對市長蔣萬安治理能力的質疑，律師林智群突發奇想，引用德國民間故事《哈梅爾的吹笛人》（Pied Piper of Hamelin）為蔣萬安「獻策」。

林智群今天在臉書調侃表示，老鼠這個事情很容易解決，蔣萬安拜託巧芯當吹笛人，老鼠跟著巧芯走到海邊，事情就結束了。他還不忘附上徐巧芯過去在立法院吹直笛的照片，戲稱她是「全城的希望」。根據德國傳說，吹笛人曾以神祕笛聲引誘全城老鼠投河自盡，順利解決整座城市的鼠患問題。

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貼文曝光後笑翻不少網友，紛紛歪樓留言，「如果可以走去中國就太好了」、「吹賣力一點，把整團藍白鼠輩順便帶走吧！」、「好主意，終於想到國民黨可以做的正事了」、「反向思考⋯⋯會不會是這吹笛者只會把老鼠吹來的本事？其實本次是吹笛者招禍，好大喜功，只做表面看的到討好的事，所以根本不注重真正跟人民的事，所以才有『安鼠之亂』」。

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