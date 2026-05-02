為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    安鼠之亂有救？林智群獻策：請「她」當吹笛人帶走老鼠

    2026/05/02 15:25 即時新聞／綜合報導
    2024年5月17日，國民黨立委徐巧芯（中）在立法院混亂中以直笛吹奏國歌，甚至開放現場點歌。（資料照）

    2024年5月17日，國民黨立委徐巧芯（中）在立法院混亂中以直笛吹奏國歌，甚至開放現場點歌。（資料照）

    台北市鼠患災情嚴重延燒成「安鼠之亂」，面對市民對市長蔣萬安治理能力的質疑，律師林智群突發奇想，引用德國民間故事《哈梅爾的吹笛人》（Pied Piper of Hamelin）為蔣萬安「獻策」。

    林智群今天在臉書調侃表示，老鼠這個事情很容易解決，蔣萬安拜託巧芯當吹笛人，老鼠跟著巧芯走到海邊，事情就結束了。他還不忘附上徐巧芯過去在立法院吹直笛的照片，戲稱她是「全城的希望」。根據德國傳說，吹笛人曾以神祕笛聲引誘全城老鼠投河自盡，順利解決整座城市的鼠患問題。

    貼文曝光後笑翻不少網友，紛紛歪樓留言，「如果可以走去中國就太好了」、「吹賣力一點，把整團藍白鼠輩順便帶走吧！」、「好主意，終於想到國民黨可以做的正事了」、「反向思考⋯⋯會不會是這吹笛者只會把老鼠吹來的本事？其實本次是吹笛者招禍，好大喜功，只做表面看的到討好的事，所以根本不注重真正跟人民的事，所以才有『安鼠之亂』」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播