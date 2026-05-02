遇到老鼠大如貓 胡采蘋酸爆：集資去德國請花衣吹笛手

台北市長蔣萬安。（資料照）

台北市近來鼠患問題嚴重，遭戲稱為「安鼠之亂」。對此，財經網紅胡采蘋酸度滿點表示，指望台北市長蔣萬安是沒路用的，「我想大家還是湊一筆錢，去德國找一下有沒有一個穿花衣服正在吹笛子的吹笛手」。

胡采蘋今日於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文指出，「現在一大堆台北市民在講自己家的老鼠問題，醫生朋友說他們醫院都是老鼠，貴婦說仁愛路豪宅本週竟然抓到2隻大老鼠」。其實她前天晚上開車回家，也遇到一隻超大鼠橫穿馬路，size大到第一時間以為是貓，嚇得緊急煞車。

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胡采蘋指出，她會領養貓咪，原因之一是自家慘遭老鼠入侵，廚房的油蔥酥與炸豆皮被咬破包裝，後來把一切吃的東西裝到冰箱，或用鐵盒子裝起來，糖果零食放在戶外後背包裡面收好，老鼠竟還咬破後背包，北海道薯條三兄弟被吃掉一半。

神奇的是，自從黑貓「之之」進家門後，即便當時只是幼貓，老鼠便再也沒出現過，推測是「貓味」成功震懾八方來鼠。

胡采蘋自我揶揄地說，「台北市的鼠患真的非常嚴重，而且已經持續好幾年了，謝天謝地大家都說出了自家災情，否則我還以為我們家風水出了什麼問題，怎麼會有老鼠竊佔薯條三兄弟這種逆倫事件、倒反天罡。」

許多網友也紛紛留言，有人說「如果你晚上去永康公園，買了一個蔥抓餅和奶茶坐在長椅上，餅咬了兩口放旁邊，拿起奶茶打算插吸管，有機會老鼠上來要分享抓餅。經驗談」、「多年前辦公室鼠患，吃的東西都收在鐵盒，老鼠吃肥皂，益生菌。有一次一早上班，工程師說他昨晚加班時，聽到老鼠在我桌子下的鐵櫃裏面，啃咖啡豆！啊～瘋掉。忘記講，老鼠沒東西吃，生氣咬斷網路線」、「看來生活在台北的人只能養貓了」。

胡采蘋今日於「Emmy追劇時間」臉書粉專發文透露，會領養貓咪，原因之一是自家慘遭老鼠入侵。圖為貓咪「之之」。（圖擷取自「Emmy追劇時間」臉書粉專）

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