民調逾2成接受「一國兩制」 吳志中：被中國統一只會帶來戰爭

外交部次長吳志中示警，台灣被中國統一，就21世紀地緣政治而言，只會帶來戰爭。（圖取自吳志中臉書）

媒體近日民調結果顯示，台灣仍有22.4%的民眾能接受兩岸「和平統一」、「一國兩制」，讓台灣成為中國的一省或特區。對此，外交部政務次長吳志中今（2）日在社群發文喊話，與中國在一起並不會帶來和平，就21世紀地緣政治而言，被中國統一只會帶來戰爭。

媒體民調詢問，若台灣變成中華人民共和國的一個省或特區，就像香港、澳門模式，且兩岸以後不會發生戰爭，民眾能否接受中國政府主張的「和平統一」。結果顯示全體受訪者雖有高達68.2%表示「不能接受」，但仍有22.4%的民眾表態「能接受」。若交叉比對政黨傾向，國民黨支持者中「能接受」的比例更達50.5%。

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針對這22.4%能接受一國兩制、抱持和平統一幻想的民意，吳志中今天說，與中國在一起不會帶來和平。就21世紀地緣政治而言，被中國統一只會帶來戰爭。

吳志中示警，倘若台灣變成中國一部分之後，必定會讓中國民族主義更加可怕擴張，下一個將會以武力對付日本以獲得釣魚台，隨後將台灣海峽與南海變成「中國內海」，擁有400艘軍艦的中國海軍也會與美軍在太平洋爭奪霸權。

如果台灣遭到統一，吳志中強調，除了經濟會衰敗，台灣將以中國台灣省的身份，與日本、美國、歐洲為敵，這才是最可怕的未來。

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