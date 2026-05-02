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    首頁 > 政治

    國民黨內軍購爭議 尹立：百年大黨迷失方向、失去靈魂

    2026/05/02 11:47 記者王榮祥／高雄報導
    尹立解析國民黨內軍購爭議，感慨百年大黨迷失方向、失去靈魂。（記者王榮祥翻攝）

    尹立解析國民黨內軍購爭議，感慨百年大黨迷失方向、失去靈魂。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨內部近期因軍購案頻生爭議，民進黨高市議員參選人尹立指出，許多意見都放在親美與舔中框架下思考，感覺百年大黨完全迷失方向，也失去了靈魂。

    尹立指出，國民黨情況讓他想到古希臘哲學家Plutarchus提出的忒修斯之船（Ship of Theseus），若一艘船部件被逐步更換，直至所有原始材料都被替換，那它還是原來的船嗎？這一個悖論正發生在國民黨身上。

    一個長期標榜「捍衛中華民國、強兵衛國」的政黨，如果在政治操作中親手削弱國防預算，它還是不是原來那艘船？如同Michel Foucault提出的概念，權力監控與雙重束縛，國民黨現在不是在做選擇，而是被困住。

    尹立進一步解析，國民黨同時被兩個權力場凝視，對外是美國的戰略信任、對內為深藍的意識形態壓力，這形成典型的「雙重束縛」，支持軍購高預算會被罵背叛傳統、支持壓低預算就被質疑放棄安全，結果不是平衡，而是開始出現自我矛盾，甚至內爆。

    例如「黨內公開點名開除高層」這種行為，其實不是紀律問題，而是結構失序的症狀，政黨內部就會出現「精神分裂」式的行為。

    尹立認為，這場爭論最荒謬之處在於，大家爭的不是政策，而是「誰有權定義現實」？誰能決定「什麼叫愛國」？誰能決定「什麼叫負責任」？誰能決定「國民黨是什麼」？

    當「生存（選票）」與「靈魂（理念）」無法整合時，它就不再是一個政黨，而是一組暫時拼湊、彼此衝突的符號集合。

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