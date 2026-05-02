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    首頁 > 政治

    疑蔣萬安派員用PU發泡堵老鼠洞 徐小花：真的笑鼠

    2026/05/02 12:40 即時新聞／綜合報導
    歌手徐小花PO出蔣萬安派人去雙連市場找老鼠洞的截圖。（圖擷取自 Threads ）

    歌手徐小花PO出蔣萬安派人去雙連市場找老鼠洞的截圖。（圖擷取自 Threads ）

    台北市鼠亂不斷，不少市民不滿市長蔣萬安到現在都沒有實際作為，近日在社群湧現民眾目擊老鼠貼文，台北市議員林亮君日前指出，有民眾在雙連站附近發現鼠輩橫行；更有人昨晚PO圖說，在雙連市場發現10幾隻老鼠群聚。對此，歌手徐小花PO出蔣萬安派人去雙連市場找老鼠洞的截圖。

    台北市鼠患越來越嚴重，社群紛紛分享目擊情報，議員林亮君昨天PO文說，民眾發現雙連站附近又鼠輩橫行，蔣萬安市府在中山區「心中山線形公園」附近投藥，但公園隨地可見老鼠藥，就怕萬一小朋友和寵物誤觸、誤食。

    徐小花在社群平台Threads貼出一張網友貼文截圖，截圖中的網友拍下穿著工作服的人正在樹叢旁探頭探腦，該網友在貼文中表示「章（蔣）萬安今天派員去雙連市場找老鼠洞。」徐小花在留言處補充「根據目擊網友說 他們要用PU發泡來填洞 真的笑鼠（死）。」

    網友們看到貼文後紛紛留言「怎麼跟爬樹滅登革熱一樣搞笑」、「這是一種低能行為！做市長的在做秀啊，請滅鼠公司比較專業，這個智商只能騙老藍」、「台北市衛生局是沒有公衛人才嗎」、「到處亂丟老鼠藥的處理方式也很糟糕，他的市府團隊到底有沒有問過專業人士跟做好規劃，比腳痛醫腳還離譜」。

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