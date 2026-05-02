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    首頁 > 政治

    「我不是母親啦！」楊瓊瓔送花遇大叔幽默神回：拿回家送老婆最浪漫

    2026/05/02 11:06 記者張軒哲／台中報導
    立委楊瓊瓔分送市場攤販康乃馨。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔分送市場攤販康乃馨。（記者張軒哲攝）

    母親節將至，立法委員楊瓊瓔今（2）日偕同市議員陳本添、邱愛珊、吳呈賢、吳建德前往后里內埔墩仔腳市場及大雅市場分送康乃馨，向所有的母親表達最崇高的敬意，楊瓊瓔更鼓勵大家，要不吝於表達對父母親的感謝與關愛，常常向爸媽說聲「我愛您」。

    楊瓊瓔表示，每年特地與市議員陳本添、邱愛珊、吳呈賢到后里內埔墩仔腳市場及大雅市場為民眾一一發送康乃馨，所到之處民眾們爭相索取花朵並紛紛要求合照，收到康乃馨花的媽媽倍感溫韾，民眾反應非常熱烈，一個上午總共分送了2400支康乃馨。

    楊瓊瓔強調，她從小在台中各地菜市場長大，家裡環境並不好，媽媽是傳統的農家婦女，自己從小跟著爸爸媽媽，天未亮，就在各地市場擺攤賣布，長大後，每年母親節，不管多忙，一定會陪著媽媽吃一頓豐盛的料理，表達愛意。

    楊瓊瓔說，她在發送康乃馨時，不論遇到的是弟弟、大哥、叔叔還是伯伯們，她照樣會把花拿給對方，結果對方都會回說「我不是母親」，讓她笑說可以拿回家送老婆、媽媽，「感謝媽媽們一整年的辛勞！」

    立委楊瓊瓔（右3）偕同市議員陳本添（右1）、邱愛珊（右2）前往后里內埔墩仔腳市場分送康乃馨。（記者張軒哲攝）

    立委楊瓊瓔（右3）偕同市議員陳本添（右1）、邱愛珊（右2）前往后里內埔墩仔腳市場分送康乃馨。（記者張軒哲攝）

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