蔡英文爬雪山山脈大縱走 讚台灣山林壯闊之美

前總統蔡英文從三貂角出發爬雪山山脈大縱走。（取自蔡英文臉書）

前總統蔡英文昨天上午與民進黨基隆市長參選人童子瑋到基隆暖暖龍門谷走登山步道，其實她在昨天清晨5點就到新北市三貂角去爬雪山山脈大縱走的一段路，從三貂角沿稜線走到雪山主峰，她在臉書PO文說，可以很直接地感受到台灣山林的壯闊之美。

蔡英文在臉書貼文，她應山友之約，早起從三貂角出發去爬雪山山脈大縱走的一段路，她一路沿稜線走到雪山主峰，從0海拔走到3886公尺。山友表示，希望將這條山路完整串連起來，成為一條具有國際規格、具有國家代表性的長程步道。

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蔡英文表示，這是一條很精彩的路線，從古道、溪谷到森林，再一路往高山走，地景變化很豐富，每一段都有不同的風景，也有不同的挑戰。走在稜線上，視野開闊，可以很直接地感受到台灣山林的壯闊。

她說，這條路，不只是風景漂亮而已，它把海岸、山村、部落和高山串在一起，是一條很有深度、也很有層次的路線。

蔡英文說，雪山山脈不只擁有驚人的垂直生態與自然景觀，對北台灣的意義更是非常深。這座北台灣的屋頂，涵蓋台北盆地、蘭陽平原，沿線見證了噶瑪蘭人、泰雅人、巴賽人、漢人、西班牙人、荷蘭人、日本人等不同民族的歷史活動。

如果能串連並提升既有路線，帶動沿途補給、接駁與住宿等地方服務產業，就能把一條山路變成一個系統，把一趟登山變成一種產業，把一段縱走變成台灣新的文化品牌。

蔡英文指出，山友們告訴她，台灣登山界已經開始有很多人投入這件事，她也在現場深深感受到他們的熱情。她很推薦大家用自己的步伐，去感受這條很棒的山林路線，也見見台灣的美。

前總統蔡英文從三貂角出發爬雪山山脈大縱走。（取自蔡英文臉書）

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