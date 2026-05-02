嗆趙少康？軍購條例黨團決議被公開否定 藍考紀會主委張雅屏：誰把國防變政治表演？

國民黨考紀會主委張雅屏。（資料照）

前中廣董事長趙少康質疑軍購特別條例草案並無所謂黨版，國民黨前天才以千字文反駁，國民黨考紀會主委張雅屏今天在臉書指「兩蔣」最不能接受軍購「失序」，黨團已在3月5日決議，卻被個別人公開否定，究竟是誰在否定黨團的決策？又是誰把國防變成政治表演？

張雅屏說，有綠委見縫插針問，如果是蔣中正、蔣經國 面對今天的兩岸與國際局勢會怎麼選？他認為，他們一定支持軍購，因為國防不能鬆，但他們不可能接受「沒有要價書的軍購」。預算必須可控，決策責任必須清楚，軍購不能變成空白授權；換句話說，嚴審，不是阻擋，而是基本原則。

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張雅屏說，兩蔣最不能接受的，其實是現在這種狀況，今天真正的問題，不在條文，而在「失序」：黨團已決議，卻被個別人公開否定；對外訊號混亂，讓外界看不懂台灣立場；國防議題被政治操作，失去戰略高度。這三件事，正是兩蔣時代最嚴格避免的。

張雅屏表示，結論就是，如果兩蔣在，他們一定會嚴審特別條例，絕不會通過沒有要價書的軍購；但也不會讓黨內決策在媒體上被推翻。

張雅屏表示，今天的「3800億＋N」，本質上正是分階段、可審查、有條件、可負責的決策模式。最後問一句，當黨團3月5日已經做出決議時，究竟是誰，在否定黨團的決策？又是誰，把國防變成政治表演？若兩蔣在世，也沒可能有民進黨1.25兆這種被質疑為預備貪污性軍購案。

張雅屏強調，國防不是政治操作，黨版是責任不是問題，嚴審才是真正支持國軍，決策紀律比立場更重要，不要讓軍購變空白支票。

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