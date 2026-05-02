鄭麗文盼見川普還要「反台獨」 詹凌瑀：把台灣尊嚴放在哪？

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃6月訪美，除尋求會晤美國總統川普，並希望川普表態「反對台灣宣布獨立」。對此，媒體人詹凌瑀表示，身為最大在野黨主席，卻總是背離台灣主流民意，甘願當傳聲筒，這種操作到底要把台灣的尊嚴放在哪裡？

詹凌瑀在臉書PO文表示，國民黨主席鄭麗文真的不知道哪來的自信，前腳剛從北京回來，現在又急著放話說6月想去美國見川普，甚至在彭博社專訪裡大言不慚地說要推銷「反台獨」，聲稱這能締造兩岸與世界和平？這真的是往自己臉上貼金貼到連美國人都看不下去。

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詹凌瑀指出，當年促成川蔡通話的前美國副國安顧問葉望輝直接在X平台開砲，痛批鄭麗文「不切實際、欠妥考量且荒謬」，葉望輝講得很白，鄭麗文只代表台灣極少數人的立場，她的做法不但阻撓川普在印太地區的國防優先事項，根本就是在助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國利益毫無益處，被美國重量級學者這樣公開重擊，實在有夠難看。

詹凌瑀續指，不只學者搖頭，連美國網友都覺得傻眼。大家紛紛痛罵她是「中共代理人」、「習近平的秘密武器」，強烈呼籲美國政府應該直接拒發簽證給她，還有國外網友直接突破盲點，如果川普要見任何人，那也應該是中華民國總統賴清德。

詹凌瑀直言，拿台灣的民主自由當作配合對岸論述的進見禮，還自以為能在國際上帶風向，結果出國搞外交搞到被國際社會唾棄，身為最大在野黨主席，卻總是背離台灣主流民意，甘願當傳聲筒，這種操作到底要把台灣的尊嚴放在哪裡？

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