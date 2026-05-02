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    首頁 > 政治

    獨家》蔡英文「想想論壇」找30位跨黨派談民主 涵蓋在野黨主席、國民黨中常委

    2026/05/02 10:37 記者蘇永耀／台北報導
    前總統蔡英文所創的「想想論壇」，今日起陸續刊出所邀請30位跨黨派、跨領域、跨世代、跨族群的台灣人，為台灣民主提出30個倡議。（記者蘇永耀翻攝）

    前總統蔡英文所創的「想想論壇」，今日起陸續刊出所邀請30位跨黨派、跨領域、跨世代、跨族群的台灣人，為台灣民主提出30個倡議。（記者蘇永耀翻攝）

    為進一步團結國人，避免民主遭受侵蝕，前總統蔡英文所創的「想想論壇」，今日起陸續刊出所邀請30位跨黨派、跨領域、跨世代、跨族群的台灣人，為台灣民主提出30個倡議。名單涵蓋朝野主要政黨與人士，今日刊出親民黨主席宋楚瑜的文章，強調應致力於「政黨與政黨的和解」，以及對外事務達成「台灣利益優先」的共識。面對現今朝野僵局，國民黨青年團團長、中常委郭又睿說，相信民主可以自我調節，期待台灣社會能夠透過民主制度回歸理性。

    前民進黨主席許信良從憲政角度撰文說，解決當前憲政危機的正確途徑是儘快走完建構憲政體制的歷史進程。執政黨現在能做的，是以大量的憲政問題討論，讓社會大眾正確理解雙首長制憲政體制的重要內涵，讓社會大眾對當前憲政爭議的是非形成與執政黨立場一致的共識。當台灣人民對憲政體制的具體內涵形成共識，就可以透過憲政行為者的作為形成憲政慣例和憲政傳統，添補憲法條文的不足，構成完整的憲政體制系統。

    「想想論壇」指出，1996年3月，台灣人民第一次用選票直接選出自己的正副總統；5月20日，首位民選總統就任。這是台灣從威權體制走向民主體制的重要里程碑。30年回望，自由開放的社會如今已成人民日常，也是台灣在國際社會倍受推崇的重要特質。然而，民主機制遭到操弄與極化的現象，卻也侵蝕著尚未深化的台灣民主。為了守護得之不易的民主，「想想論壇」邀請30位台灣人，以30個觀點，為台灣民主更好的未來提出倡議。

    名單涵蓋朝野主要政黨與人士，例如時代力量黨主席王婉諭、曾任國民黨大陸事務部主任的台大政治系教授左正東、親民黨主席宋楚瑜、社會民主黨全國委員苗博雅、國民黨青年團團長、中常委郭又睿、前民眾黨不分區立委張其祿、前民進黨主席許信良、前國民黨不分區立委許毓仁、政治評論人黃暐瀚、導演楊雅喆等人。30篇文章並將於5月間分批刊登。

    今天另刊出時代力量黨主席王婉諭語重心長說，台灣民主的下一個30年，最重要的，是讓每一個人知道，他選出來的人，會聽見他的聲音。當他遇到不公平的對待，有一扇門可以敲，而且敲了會有人回應。她認為，當一個人不用把所有力氣花在生存上，他才有餘裕去冒險、去創造、去跟別人不一樣。也因為這樣，他會願意留下來，在這裡生活、工作，甚至願意養育下一代，把孩子的未來，託付給這個可愛的國家。

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