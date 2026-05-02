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    首頁 > 政治

    蔣萬安跳針式回答？汪潔民喊話「老四川」救火：蔣鼠鼠只會耍帥

    2026/05/02 11:42 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安。（資料照）

    台北市長蔣萬安。（資料照）

    資深媒體人汪潔民今在臉書發文火力全開，對台北市長蔣萬安的執政能力提出犀利質疑。汪潔民指出，若在街頭攔下蔣萬安詢問關於台北市鼠患的具體對策，蔣萬安往往僅能給出「原則上、基本上、實際上、根據法規」等公式化回應，更酸說希望「老四川」快回來協助處理這名只會耍帥的「蔣鼠鼠」。

    汪潔民更進一步諷刺，一旦幕僚沒有事先提供完整的參考資料，蔣萬安面對突如其來的市政考驗，就會立刻、馬上且「迅速有效」地演出「抱頭『鼠』竄」的尷尬場面。他揶揄台北市政府的運作邏輯，似乎是只要市長「抱頭『鼠』竄」的姿勢夠「優雅」，民調就能獲得高達60％的台北市民滿意度，大酸「這樣厲害吧！」

    針對遲遲未解決的鼠患問題，汪潔民言辭犀利地呼籲，希望過去有實績的國民黨新北市長參選人李四川「老四川」能回來協助處理，並在文末直言不諱地批評，這位「蔣鼠鼠」只會耍帥，根本不會處理實際的市政問題。

    貼文發布後掀起網友熱議，有網友酸說「這四年章室長只會穿帥帥，等領薪水，等選總統」、「會讓老鼠認為自己可以跟人類平起平坐，表示鼠患相當嚴重」、「無能」、「章市長在輝達北士科問題還無解時，也是躲到台南去避風頭」。

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