勞動節連假輔選 侯友宜為市府子弟兵陳柏翰永和掃街

新北市長侯友宜（左）送給子弟兵陳柏翰喉糖，盼他能為民喉舌。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜2日運用勞動節連續假期，到永和為國民黨籍新北市議員陳柏翰輔選，侯友宜掃市場有如逛灶腳，遇到買菜民眾和攤商互動自然，看到賣豬肉的攤販更是親切，笑說握著豬肉老闆的手「就像握著父親的手」。

侯友宜上午陪同陳柏翰到永和六合市場掃街，侯友宜推薦陳柏翰，指陳柏翰在市府曾經擔任過民政局及新聞局的職務，和所有公務員、里長一起拚市政，盡心盡力，是一個年輕專業、肯拚的年輕人，他很感謝陳柏翰在市府的努力付出，這一次他代表永和出來爭取國民黨的議員初選，請大家支持。

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侯友宜希望陳柏翰能順利通過國民黨初選和選舉，未來能為民喉舌，所以他帶一盒喉糖來送給陳柏翰，在選舉期間也能保護喉嚨，尤其為永和大力發聲，繼續努力打拚，陳柏翰感謝侯友宜的加持，未來若能進入議會，一定會好好做代誌，認真為民服務。

新北市長侯友宜（右）再度進入選舉模式，為子弟兵陳柏翰（中）掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）遇到豬肉攤，笑說握著豬肉老闆的手「就像握著父親的手」。（記者翁聿煌攝）

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