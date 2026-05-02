國民黨軍購案內鬥變「走狗大賽」？石明謹吐槽：狗最近招惹誰！

前中廣董事長、「戰鬥藍」領袖趙少康。（資料照）

國民黨內為軍購預算的內鬥持續升級，副主席季麟連因不滿立法院長韓國瑜支持8000億版本，揚言開除其黨籍；文傳會副主委尹乃菁更轉述黨內老將軍的觀點，痛批支持8000億者是「美國CIA走狗」。趙少康對此重砲回擊，質疑若8000億是美國走狗，那主張3800億的是否就是中共走狗？對此，政治評論員石明謹吐槽，「狗狗最近是招誰惹誰了？」綠委王義川則嘲諷，現在家人的祖國和自己的祖國不同國彼此開始給壓力，就開始吵架了。

針對這場「走狗之亂」，民進黨立委王義川火力全開，諷刺國民黨有些人本身就是個笑話，藍營內部有人要深藍票，家人卻住美國，生意和金主則在中國。他指出，3月6日國民黨版、國民黨黨團版3800億付委審查時，全黨上下講的多厲害，3800億是算過的。現在家人的祖國和自己的祖國不同國彼此開始給壓力，就開始吵架了。

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王義川續指，3800、8000、8600、9000互嗆，說對方是個別祖國的走狗！「唉！可憐啊中國立委！只有台派最舒服了，祖國是台灣，台灣利益最重要，我們就開心看你們中國人吵架，舒服！」此外，政治評論員石明謹也針對近期陳佩琪稱柯文哲「不如殘障狗」及軍購走狗論，幽默吐槽：「狗狗最近是招誰惹誰了？」

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