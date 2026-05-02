批衛福部健康幣政策喊口號 陳菁徽質疑900萬「爛App」重裝上陣

國民黨立委陳菁徽。（圖取自陳菁徽臉書粉專）

為鼓勵民眾促進健康，衛生福利部原訂今年4月推出「健康幣」政策，但近期傳出上路時程將往後調整，具體時間尚未宣布。對此，國民黨立委陳菁徽表示，先前高喊4月推出健康幣，根本只是喊口號，痛批衛福部無視整合「國家生活錢包」的建議，甚至計畫將政策掛鉤下載量極低、開發費卻高達900萬元的已下架App，呼籲政府應負責任規劃，別讓「LAI」政府變成「LIE」政府。

陳菁徽指出，衛福部講了一堆冠冕堂皇的理由，看在民眾眼裡，其實就是推諉之詞，也再次證明部長石崇良先前高喊「4月推出健康幣」，根本只是喊口號。她過去數月透過質詢與發函多次關切期程與細節，但衛福部的回覆從頭到尾都是空泛、模糊、沒有實質內容的回覆；她也曾直接向行政院長卓榮泰指出衛福部毫無明確進度，如今延期不出意外地成為「意外」。

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陳菁徽表示，她曾建議借鏡新加坡制度，注意健康不平等、數位落差、點數機制如何設計更具人性化等，並主張整合運動幣、文化幣，打造「國家生活錢包」，讓民眾使用更直觀。然而，對於這次衛福部的回覆內容，只能用「遺憾」二字形容。

陳菁徽說，健康幣都已經被部長喊了好幾個月，卻到4月底才舉行專家諮詢會議。從今年1月初部長接受專訪公開健康幣政策，四個月過去了，到底做了什麼？再者，先前表示會參考她提出的整合建議，但這次受邀討論的對象，卻未納入運動幣的主管機關運動部以及相關部會，所以當初說會採納建議，難道也是講好玩的嗎？

陳菁徽表示，更令人無法接受的是，國健署稱健康幣將結合「健習生 Health Go」App，但這款App早已下架，不僅使用體驗不佳，下載次數也只有約500次，開發費用卻高達900萬元，衛福部不但沒有向社會大眾清楚交代，如今還打算繼續把健康幣與這款爛透的App綁在一起？直言「做好功課、講清楚規劃、負責任地推出政策，則是衛福部應該學會的做事方式。」

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