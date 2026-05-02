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    首頁 > 政治

    藍議員譏紐約鼠患治理末段班 周軒：市長曼達尼是沈伯洋側翼？

    2026/05/02 11:51 即時新聞／綜合報導
    紐約市長曼達尼。（法新社）

    紐約市長曼達尼。（法新社）

    台北市近來鼠患嚴重，呼聲甚高的台北市長人選、民進黨立委沈伯洋近日提到，「美國紐約市從2023開始做到2025年，2年間有顯著的減少鼠患，台北是不是可以參考？」隨後國民黨市議員游淑慧稱，拿紐約的垃圾治理和鼠患來教台北，這邏輯簡直是「拿末段班的考卷給優等生參考」。對此，政治工作者大酸，「紐約市長現在是沈伯洋側翼了嗎？」

    周軒表示，有報導引述紐約市長曼達尼（Zohran Mamdani）4月20日在X貼文，曼達尼說：「如果你家在這張地圖標誌有大桶子的附近，2027年底前，你的社區將會有老鼠進不去的垃圾收集裝置，大垃圾桶內的廢棄物可自動由垃圾車的一側倒入。2031年底前，紐約市全區垃圾將『容器化』，老鼠的日子會不好過，卻是紐約客的好日子。」

    周軒直言「國民黨議員批評沈伯洋拿末段班的紐約來解決前端班的台北問題？」難不成「紐約市長現在是沈伯洋側翼了嗎？」

    消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「資優生讓台北遍地是米老鼠，真是好棒的邏輯啊」、「大量撒放老鼠藥，一、兩個禮拜後，若出現鼠屍遍地（下水道、水溝、棄置水管等等）、臭氣沖天的恐怖景象，天龍人只能自求多福了」、「昨天在大安區、信義區走跳，路上的每一個看到的垃圾桶都是爆滿狀態，真的不敢相信這是首都欸」。

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    曼達尼日前針對紐約市鼠患發布圖卡。（圖擷取自曼達尼X）

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    沈伯洋。（資料照）

    沈伯洋。（資料照）

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