陳佩琪稱柯文哲不如狗？ 吳靜怡：只會流失中間選民

民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城等案一審判刑17年，柯妻陳佩琪上月29日（週三）發文時竟稱「柯文哲竟比賴清德那隻殘障三腳狗斑斑還不如」，引發網友砲轟。陳佩琪在該貼文多次留言狡辯，相關言論持續引發網路炎上。對此，媒體人吳靜怡表示，陳佩琪「比慘」的戰術短期可以讓支持者更激動，但長期只會讓中間選民更疏離；一隻狗，被視為忠誠與善良的象徵；一個政治人物，卻需要不斷透過情緒辯護來維持正當性，連斑斑都要蹭，柯文哲，可憐吶！

吳靜怡在臉書PO文表示，陳佩琪近日在社群媒體上頻頻發文，不僅將因案遭羈押的丈夫比作「賤人賤狗」，甚至將砲口對準總統賴清德領養的殘障流浪犬「斑斑」。陳佩琪一句「我老公受到的待遇不如一隻狗」的言論，原想打悲情牌，沒想到卻引火自焚，引爆社群強烈反彈，陳醫師，請不要侮辱狗，因為狗的忠誠與善良，柯文哲恐怕真的比不上。

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吳靜怡指出，斑斑不會貪污，更不會涉嫌教唆橘子犯罪！​陳佩琪在貼文中哀求「斑斑大人」出來評理，指責司法凌虐柯文哲，這種「自殘式」的修辭法令人啼笑皆非，然而，大眾的眼睛是雪亮的，斑斑雖然失去肢體，卻依然對人類保持信任與溫柔；斑斑不會侵佔公益款，更不會圖利貪污財團，​更重要的是，斑斑絕對不會教唆恩人的孫女犯罪，甚至讓她在國外成為通緝犯而遲遲不歸，連最親愛的阿嬤都不能見。

吳靜怡續指，​柯文哲或許是「賤人」，但請別說是「狗」！陳佩琪用「賤人賤狗」來形容丈夫的處境，試圖又想將柯文哲塑造為司法的犧牲品，但柯文哲或許是賤人，但他絕對不是狗。柯文哲背叛了他的支持者，柯文哲背叛了民眾黨！陳佩琪多次以「殘障」、「多重殘疾」等詞彙作為政治攻擊的工具，將生命的缺陷拿來當作政治博弈的籌碼，不僅失了醫師的風骨，更顯露出她內心對於「平等」二字的蔑視。

吳靜怡直言，請柯文哲夫妻誠實面對法律，別再消費毛小孩！陳佩琪「比慘」的戰術短期可以讓支持者更激動，但長期只會讓中間選民更疏離；一隻狗，被視為忠誠與善良的象徵；一個政治人物，卻需要不斷透過情緒辯護來維持正當性，連斑斑都要蹭，柯文哲，可憐吶！

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