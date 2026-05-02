「主隨客便」超寵小雞！何欣純拍形象照 議員創意全買單

何欣純與黨籍台中市議員及參選人拍攝定裝形象照，展現台中隊團結氣勢。（記者蔡淑媛攝）

民進黨台中市長候選人何欣純立委與黨籍台中市議員及參選人拍攝定裝形象照，展現台中隊團結氣勢，預計拍攝2天共4梯次，何欣純表示，議員提名底定後，第一時間與所有議員夥伴拍攝合體照，象徵選戰正式進入下一階段，未來將透過台中隊團體戰，推動大台中更多建設服務與政策行銷，展現團結拚勝選、共同服務台中市民的決心。

何欣純說，2天的拍攝定裝照是「主隨客便」，讓每位議員都能展現個人特色與創意，所有議員想要的姿勢與創意都「全部買單」，現場就像一場同樂會，氣氛輕鬆熱烈，也象徵台中隊充滿活力、準備好了要為市民服務，她強調，未來合體照完成後，將在全市各地透過不同形式亮相，讓市民看見一支有決心、有行動力，也願意為台中大步向前打拚的團隊。

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拚四連霸議員江肇國與何欣純合拍形象照，駕輕就熟，曾與前市長林佳龍與前屆市長候選人蔡其昌合照，他說何欣純展現女市長的親切、細心特質，會照顧小雞議員們，凸顯議員監督市政、提出問題，何欣純則是解決問題的市長。

身高168公分的議員張家銨則說，有點擔心自己的身高有點高，讓兩個女生的畫面不協調，不過這次議員提名抵定，就拍團隊形象照，讓人耳目一新，全力拚回台中市。

北區議員參選人曾咨耀首次參選議員，與市長參選人合影，他表示興奮，已經想好合照手勢與姿勢，要放在海報、網路圖卡、廣告，用在拜票、感謝、搶救及節日祝福、資訊傳遞等文宣，也坦言自己正面示人，可能要修圖一下。

何欣純與何文海拍攝定裝形象照。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與周永鴻拍攝定裝形象照。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與江肇國拍攝定裝形象照。（記者蔡淑媛攝）

何欣純與蔡耀頡拍攝定裝形象照。（記者蔡淑媛攝）

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