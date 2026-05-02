又見「追蹤器」! 民眾黨高市議員參選人莊貽量：背後的人會一個個出現

莊貽量車輛後輪上方板金處，發現疑似遭人安裝GPS追蹤器。（記者王榮祥翻攝）

有意競逐高市左楠區議員的民眾黨高市黨部前主委莊貽量，PO圖指出自已車輛疑似遭人安裝GPS追蹤器，他質疑對其人身安全遭成疑慮、且時間點過於敏感，將透過司法捍衛權益，背後的人，該出現的人將會一個個出現。

莊貽量曾任民眾黨高市黨部主委，今年已投入民眾黨高市議員海選機制，其個人有意挑戰較熟悉的左營楠梓區，目前黨內僅他一位表態。

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莊貽量說明，昨晚在車輛後輪上方板金處，發現疑似遭人安裝GPS追蹤器，來源與動機不明，已對隱私與人身安全造成嚴重疑慮。

莊貽量進一步分析，在宣布參選後即發生此情形，時間點過於敏感，不免引發外界對是否有人刻意介入、或進行不當監控的質疑；他認為台灣作為民主法治社會，選舉本應建立在公平競爭與理性監督之上，而非以監控、跟蹤等手段製造恐懼或干擾。

莊貽量強調，針對這次事件，已開始完整蒐證，並將依法採取法律行動釐清真相，現已發現有人涉及抹黑、造謠、違反個資法、妨礙秘密或跟騷法等不法行為，將一律依法追究責任，相信背後的人，該出現的人將會一個個出現，並且釐清真相。

莊貽量有意代表民眾黨參選高市左楠區議員，目前仍在海選機制。（記者王榮祥翻攝）

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