國民黨大亂鬥延燒 張育萌：不要當薪水小偷擋軍購

國民黨副主席季麟連（右）日前在中常會開砲，「建議開除立法院長韓國瑜黨籍」，前中廣董事長趙少康質疑，「是誰叫季麟連這樣做的？背後有沒有影武者？」（資料照）

國民黨「軍購之亂」延燒，國民黨近日更發千字文新聞稿向中廣前董事長趙少康宣戰，台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文指出，尹乃菁坐上文傳會寶座就重砲轟超過3800億就是「CIA走狗」，深藍的評論員董智森則是嗆季麟連「自己下台」，趙少康則是加碼逼宮，接連嗆「中共走狗」、「國民黨是不是民主政黨？」、「季麟連該開除就開除」，讓張育萌直呼「你們大亂鬥我看得很爽，但不要當薪水小偷擋軍購啊」。

張育萌在臉書發文指出，國民黨中央發千字新聞稿向趙少康宣戰，這1048字根本是討伐的檄文——開頭委婉地說，「趙少康先生失之武斷」，接著就開罵他是「刻意混淆」、「典型的以偏概全」。更辛辣的是，尹乃菁身為國民黨老戰友，坐上文傳會寶座後，直指「黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億就是抱美國大腿、親美派、CIA走狗。」

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張育萌分析，這段話呼應季麟連的「開除韓國瑜」，那麼，CIA走狗是誰呢？誰有反應，就是罵誰啊。趙少康連假一早再發記者，直接反問黨中央，這麼快對他開火，那季麟連指控韓國瑜「賣黨求榮」，為什麼黨中央又避重就輕？

張育萌表示，連假新聞量少，趙少康絕對知道，他的回應會佔滿整天版面——他刻意再加碼，「季麟連該開除就開除，該下台就下台」，還重砲說只要他留在副主席位置上，看到他就會想到「開除韓國瑜」，這就是在破壞團結。

張育萌提到，連深藍的中天幫評論員董智森，昨天都在政論節目上，先捧季麟連是「護主心切」，這個「主」當然就是黃復興最支持的鄭麗文。問題是，季麟連鬥誰都行，惹毛了韓粉，誰挺得下去？董智森話鋒一轉，果斷說「只有一個方式可以解決，就是季麟連自己下台」，還要季麟連「知所進退」。對此張育萌直呼「中天幫逼宮黃復興，這什麼血流成河大場面」。

張育萌指出，「台中幫」幫主盧秀燕打電話給韓國瑜，慰問韓國瑜說「為國、為民、為黨，辛苦了」。盧秀燕說韓國瑜受到委屈，韓國瑜繼續說自己像「老牛」，會負重前行。盧秀燕跟韓國瑜講電話的內容，為什麼媒體會知道得這麼詳細？就是盧秀燕的系統刻意放出的消息嘛。連平常愛明哲保身的盧秀燕，都親自開口選邊站。這局很明確，盧秀燕不只挺韓國瑜，從訪美回台後，她支持軍購比8000億還多，落在「8000億元到1兆元之間」。

張育萌說，連整天跳針「侯侯做代誌」的侯友宜，都怕沉默會被戰火波及。侯友宜明確表態，「國防預算不要低於GDP的3%」，而且，侯友宜特別說這個想法他兩年前選總統就講過，「其實跟行政院所提出的版本相差不多。」這句話很耐人尋味，在這波流彈掃射中，侯友宜用最曖昧的方式，講出他挺的基本上就是「行政院版本」。行政院版本不是3800億，當然也不是8000億，而是行政院跟美國共同支持1.25兆的完整版。

張育萌諷刺，季麟連這個大老粗，沒算到公開鬥韓國瑜，意外讓「8000億派」空前團結。結果3800億派的「鄭傅體制」慌了，昨晚再放話說黨團挺3800億的才不只6位，其實吳宗憲、蘇清泉、翁曉玲、黃仁和徐欣瑩都挺，所以總共有16位。對此張育萌質疑，公開表態8000億的就有19位，16還是少於19啊，這樣有比較好嗎？不就坐實了傅崐萁在黨團不敢投票，所以就沒收表決？

張育萌指出，趙少康緊咬不放，他問出最敏感的問題「國民黨是不是一個民主政黨？」對此張育萌也酸，「當然不是啊。選過國民黨副總統的大咖，公開揭開國民黨就是獨裁政黨的瘡疤，難看到有夠好看」。

張育萌強調，不以人廢言，趙少康問得很有道理。前天黨團會議支持8000億的立委是多數，那不就代表「3800億+N」的「黨版」根本早就沒共識？黨中央的論述是——「3800億+N」的「黨版」是有正當性的，因為這版本在3月5日黨團大會決議通過。但3月5日那天就是剛過完農曆年，國民黨硬要生出一個黨版，結果本來早上還說是3500億，在黨團會議被立委嗆根本連數字都搞錯，傍晚5點下班前，突然丟給媒體一個加了300億的「3800億+N」，至今都沒解釋為什麼會多300億。

張育萌批評，「那叫黨團會議通過？這叫有正當性？國民黨真的是顛覆民主的定義。黨中央罵8000億是美國走狗，趙少康反嗆那3800億可不可以說是「中共走狗」？有生之年見到國民黨互嗆走狗，我真的不是在做夢嗎？」

張育萌直言，趙少康講得很有可能是真的。昨日媒體揭露情資，在這週一軍購協商後，解放軍總政治部前副部長級將官，就「親自聯繫」台灣「軍系背景人士」，要挺鄭麗文和傅崐萁，「不要讓鄭習會付諸東流」。國民黨至今不敢回。張育萌質疑，「敢嗆趙少康，卻不敢反駁解放軍，當然更不肯開除季麟連」、「我還是那句話，你們大亂鬥我看得很爽，但不要當薪水小偷擋軍購啊」。

前中廣董事長趙少康。（資料照）

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