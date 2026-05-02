國民黨軍購案卡關爭議延燒 簡舒培：恐影響蔣萬安總統夢

台北市長蔣萬安。（資料照）

軍購特別條例遲未通過，國民黨立法院黨團於4月29日召開黨團大會，針對軍購案預算展開內部討論，但仍未達成共識。民進黨台北市議員簡舒培分析，軍購案持續延宕，勢必對縣市首長選情衝擊，尤其身為藍營明日之星的台北市長蔣萬安未有明確表態，一定會讓選民感到失望，蔣未來是劍指總統大位的人，這次要是因軍購案選不好甚至敗選，將影響蔣萬安總統夢。

簡舒培表示，從美麗島民調可看出，台灣人民普遍對於軍購厚植國防是支持的，但國民黨一再拖延流程，今年春節前，立法院正副院長韓國瑜、江啟臣就說年後就會來優先處理，後續卻因國民黨主席鄭麗文赴中「鄭習會」而拖延政黨協商，到現在為止，國民黨內部連自己的版本都決定不了，原本台灣人民可能還會相信國民黨一面之詞，認為軍購案是民進黨、國防部沒有說明，現在大眾已經看出，國民黨就是沒心守護台灣、中華民國，只為政治利益思考。

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簡舒培說，軍購案的延宕，勢必影響地方縣市長選情，所有的議題都跟選舉有關，中央層級的議題也會影響到地方選舉，否則2014年國民黨就不會因為前總統馬英九政府執政不利，而在地方選舉中面臨重大挫敗，民眾只要對政黨感到不滿，不會等到四年總統大選，而是在地方的期中選舉就會用選票教訓。

她直言，連新北市長侯友宜都表態說比較支持行政院版本的1.25兆元，蔣萬安至今對此沒有明確表態，就是苟延殘喘而已，也勢必對選情造成衝擊，蔣萬安是國民黨明日之星、共主，藍營基層期待蔣萬安帶領，但這時蔣卻躲起來，不只北市鼠患處理不了，連黨內紛爭都擺不平，勢必讓選民大失所望。

她說，如今面對軍購案，蔣萬安要拚連任不要以為真的能高枕無憂，比如上次選舉當中投給民眾黨的族群，當中有許多年輕人，恰好也對鄭麗文反感，蔣萬安此時的不表態，當然影響這些年輕選民的投票意願，搞不好為了反國民黨，反而轉支持蔣萬安的對手；而蔣萬安是看準總統大位的人，這次台北市長連任要是有個三長兩短，也恐怕影響總統大夢。

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