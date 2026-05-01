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    首頁 > 政治

    高雄車站動漫街辦戰鬥陀螺大賽 張博洋秒被幼稚園小妹妹淘汰

    2026/05/01 19:12 記者葛祐豪／高雄報導
    張博洋（左）在戰鬥陀螺大賽中，被幼稚園小妹妹（右）擊潰。（記者葛祐豪翻攝）

    張博洋（左）在戰鬥陀螺大賽中，被幼稚園小妹妹（右）擊潰。（記者葛祐豪翻攝）

    高雄車站「高雄駅一番街」地下街北站商場今（1日）新增12家新品牌，店家串聯舉辦玩具市集及戰鬥陀螺大賽，高雄市議員張博洋除贊助哥吉拉模型作為比賽獎品，更報名下場比賽，不料原本自信滿滿的他，卻在3分鐘內被就讀幼稚園大班的小妹妹淘汰，讓他直呼「剛剛發生什麼事？」。

    高雄車站「高雄駅一番街」地下街北站商場今天再開幕12家店，北站B1層有企鵝瘋玩具、異界再販屋、One Box、油狗摳；北站B2層新增吉喵玩物誌、賞翻天、Wonderful 玩的夥、Jinart、玩軌運轉、月光星球、享夢屋、異世界食堂，除了動漫、玩具、模型外，也會有餐廳進駐。

    今天同時舉行「玩玩具市集」，主題是最近很夯的「戰鬥陀螺大賽」，現場有200多位選手參賽，很多都是全家出動，最小的參賽者年紀甚至只有2歲。

    到場參賽的市議員⁨張博洋表示，戰鬥陀螺在他唸國中時流行過一陣子，基本上就是發射後看老天爺決定誰是幸運兒，但現在的第四代「戰鬥陀螺X」，從陀螺各式零件的配置策略到發射器種類，全部都是影響勝敗的關鍵，大大增加對戰時的刺激感，隨著時代的不同，也吸引更多親子共同參與。

    ⁨張博洋得知預賽對上唸幼稚園大班的小妹妹時，原本暗自竊喜，不料2分鐘不到時間，就慘遭直落二，第三局開打前張博洋更詢問：「妹妹妳連贏兩局了，可以讓我一局嗎？」，小妹妹悍然拒絕，並迅速擊敗張博洋，讓他震驚直呼：「剛剛發生什麼事？」。

    張博洋強調，自己上個月才剛到高雄車站動漫一番街買模型，非常期待北側賣場在更多店家進駐後，可以形成一個全新、專屬年輕人、ACG愛好者們的空間，他認為「地下街面對南部的酷熱天氣有優勢，加上未來的三鐵共構，高雄車站地下商圈潛力無限」。

    「高雄駅一番街」地下街北站商場擠滿人潮。（記者葛祐豪翻攝）

    「高雄駅一番街」地下街北站商場擠滿人潮。（記者葛祐豪翻攝）

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