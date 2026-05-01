美學者示警中國以海關「隔離」台灣 專家：恐從中小型船隻逐步擴大

美國學者日前專文指出，中國對台的灰色地帶襲擾，未來恐藉「海、空海關檢查」限制機、船進出。圖為台灣漁民在高雄外海作業目擊中國海警船。（資料照，黃大智提供）

美國學者傅立門日前於「外交事務」專文指出，中國對台的灰色地帶襲擾，未來恐藉「海、空海關檢查」限制機、船進出台灣，不出兵即可主導區域情勢並重塑全球經濟，然五角大廈仍為共軍大舉入侵備戰，須提前因應。專家直言這並非「不可能」，但解放軍會優先對中小商漁船下手，逐步擴大，我國一線執法人員應有SOP加以震懾，更強調運用友邦情報互通機制提升應變，做好「沙盤推演」才能防患未然。

美國史丹佛大學胡佛研究所（Hoover Institution）研究員傅立門（Eyck Freymann）4月29日在外交事務（Foreign Affairs）期刊發表「台灣的真正威脅，美國卻準備因應某種錯誤危機」長文。他研判，中國可能藉海關法律檢查限制台灣人員、貨物進出，形同灰色地帶襲擾的「隔離」戰術，美國應與盟友提前因應作為。

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傅立門進一步描述可能情境。他表示，數十艘中國海警快艇某日早上對接近台灣口岸的商船展開「定期關稅稽查」，航管部門要求進出台灣的班機提供清單；然北京當局認定「合法」執行中國海關法令，對進出「台灣省」的人員與貨物進行管轄。而當各國航空、海運業者決定遵循中方要求，保險公司更不承保違抗業者，後續入台的外國班機、貨船都須轉往福建口岸，才能前往下一個目的地，北京便實質控制台灣主要的對外聯繫。

針對中共可能的「海關隔離」法律戰，空軍前飛彈預警中心指管長、現為多間國防廠商顧問周宇平認為這屬於「衝突測試」，政府必須基於國際法建立第一線應變SOP，並整合海軍、海巡與民船建立協同護衛機制。他直言，我國單一執法力度有限，應積極與美、日等友盟強化情報互通及外交通報支援。

最後，周宇平強烈建議，政府不應僅止於口頭譴責，必須針對各種潛在的威脅樣態進行「沙盤推演」，將被動反應轉化為有震懾力的主動防護行動。

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