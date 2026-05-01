新北市議員選舉第11選區 汐止區湖興里里長郭書成宣布參選議員

新北市汐止區湖興里里長郭書成，今天（1日）宣布以無黨籍投入新北市議員選舉第11選區選戰。（郭書成提供）

新北市議員選舉第11選區（汐止、萬里、金山）一波未平一波又起。新北市第11選區議員應選4席議員，民進黨已提名現任張錦豪、正國會新人蔡美華；國民黨初選則出現亂流，民調第一的蕭敬嚴因停權事件宣布退出初選，是否由第二名的何元楷遞補，尚未定案。民眾黨陳語倢來勢洶洶。新北市汐止區湖興里里長郭書成，今天（1日）宣布以無黨籍身分參選。

新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）共有4席議員，藍綠各2席。國民黨原有廖先翔、白珮茹，廖先翔2024年當選立委，廖的空缺新人爭搶，國民黨除提名白珮茹，何元楷、蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中比民調爭取另一名額，卻爆發爭議，目前還沒有結果。

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民進黨6連霸議員周雅玲未登記黨內初選，不參選連任，已確定提名張錦豪、正國會新人蔡美華兩人，基層實力都強。民眾黨陳語倢也來勢洶洶。

25歲即當選里長的郭書成，今天宣布投入2026年新北市議員選舉，將把里政經驗擴大至市政層級，推動以人為本的公共治理。針對未來市政規畫，郭書成提出，汐止交通問題應採整體性改革，而非僅依賴捷運建設。他主張從公車路網重整、乘車體驗優化、司機工時與職安改善等面向著手，並透過交通工程與制度設計同步提升道路安全與運輸效率。

在公共建設方面，他強調汐止、金山、萬里長期面對多雨氣候，現行設計普遍未能因應環境需求，未來應導入氣候適應思維，改善如汐科車站雨遮不足等問題，並全面檢討公園與公共設施配置，提升使用便利性與耐久性。

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