為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    新北市議員選舉第11選區 汐止區湖興里里長郭書成宣布參選議員

    2026/05/01 18:29 記者俞肇福／新北報導
    新北市汐止區湖興里里長郭書成，今天（1日）宣布以無黨籍投入新北市議員選舉第11選區選戰。（郭書成提供）

    新北市汐止區湖興里里長郭書成，今天（1日）宣布以無黨籍投入新北市議員選舉第11選區選戰。（郭書成提供）

    新北市議員選舉第11選區（汐止、萬里、金山）一波未平一波又起。新北市第11選區議員應選4席議員，民進黨已提名現任張錦豪、正國會新人蔡美華；國民黨初選則出現亂流，民調第一的蕭敬嚴因停權事件宣布退出初選，是否由第二名的何元楷遞補，尚未定案。民眾黨陳語倢來勢洶洶。新北市汐止區湖興里里長郭書成，今天（1日）宣布以無黨籍身分參選。

    新北市議員第11選區（汐止、萬里、金山）共有4席議員，藍綠各2席。國民黨原有廖先翔、白珮茹，廖先翔2024年當選立委，廖的空缺新人爭搶，國民黨除提名白珮茹，何元楷、蕭敬嚴、汐止區橋東里長陶威中比民調爭取另一名額，卻爆發爭議，目前還沒有結果。

    民進黨6連霸議員周雅玲未登記黨內初選，不參選連任，已確定提名張錦豪、正國會新人蔡美華兩人，基層實力都強。民眾黨陳語倢也來勢洶洶。

    25歲即當選里長的郭書成，今天宣布投入2026年新北市議員選舉，將把里政經驗擴大至市政層級，推動以人為本的公共治理。針對未來市政規畫，郭書成提出，汐止交通問題應採整體性改革，而非僅依賴捷運建設。他主張從公車路網重整、乘車體驗優化、司機工時與職安改善等面向著手，並透過交通工程與制度設計同步提升道路安全與運輸效率。

    在公共建設方面，他強調汐止、金山、萬里長期面對多雨氣候，現行設計普遍未能因應環境需求，未來應導入氣候適應思維，改善如汐科車站雨遮不足等問題，並全面檢討公園與公共設施配置，提升使用便利性與耐久性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播