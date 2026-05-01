曾數度來台向蔡英文簡報 美前海軍少將：阻擋國防只讓中共受益

前美軍印太司令部聯二情報指揮官、退役海軍少將史都德曼今（1）日在新書發表會證實，他過去曾數度銜命來台向前總統蔡英文簡報東亞局勢。（記者方賓照攝）

前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）今（1）日在新書發表會證實，他過去曾數度銜命來台向前總統蔡英文簡報東亞局勢。他說，中國對台威脅是「明顯且迫在眉睫的危險」，強烈呼籲台灣盡快通過國防特別預算相關法案，並警告，若阻擋增強國防的計畫，唯一受益的就是中共，質疑阻擋者是否只是在「替北京做他們想做的事」。

史都德曼今天下午在台北出席其著作《最強環節》中譯本發表會，由有理文化出版發行，是史都德曼回顧35年軍旅與情報職涯，寫下對「領導力」的深刻思考。書名來自於每個海軍官校學生都需要熟記的法則，其中一段強調，「錨鏈每個單一環節的強度，就會決定整條錨鏈的力量」。

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《最強環節》中譯本發表 回顧35年軍旅與情報職涯

史都德曼受訪說，台灣為所需的核心能力提供資源非常重要，「時間是我們的敵人」。他指出，如果台灣看起來太弱，中國領導人習近平可能會認為是採取侵略行動的大好時機；相反地，台灣必須確保能夠加強自身的防禦，才能嚇阻中國任何可能蠢蠢欲動的行動。

「如果你自己都不決定投資自身的防禦，怎麼能指望其他國家來支持你們的防禦呢？」史都德曼說，台灣若不為自己的防禦做準備，將失去盟友極大的信任。他並強調，局勢正處於非常關鍵的時期，台灣的國防特別預算相關法案需要盡速通過，且「不能只是一個部分縮水（被稀釋）的版本」。

盼國民黨領導人「站在台灣這一邊」

他更進一步指出，國防預算是由最專業且最勝任的人士所編列，若非國家安全或軍事專業人士，就不應該「事後諸葛」去質疑已經發布的未來計畫方針。他期盼國民黨的領導人也能決定「站在台灣這一邊，而不是站在北京那一邊」，共同推動國防法案，讓台灣處於更好的境地。

史都德曼也在新書發表中，以6個「D」開頭的字詞總結21世紀的宏觀趨勢，包括極度動盪（Destabilized）、去全球化（De-globalization）、解體（Disintegration）、科技顛覆（Disruption）、政府功能失調（Dysfunction）以及假訊息（Disinformation）。

台灣海軍退役少將、前敦睦艦隊支隊長王國強也分享對史都德曼新書的共鳴指出，此書並非一般企業管理學，而是史都德曼將長年在高壓、不確定的印太安全與高層決策環境中，濃縮而成的領導者智慧。書中46個小故事更讓他直呼「手不釋卷」，並強調軍中的領導往往發生在壓力最大、資源有限且充滿不確定的時刻，而領導者必須願意承擔結果不完美的責任。

王國強強調，真正的領導力從來不是來自位置、權力或頭銜，而是靠著一致性的品格與平時的真誠投入。唯有把團隊與部屬當成家人關心，才能在驚濤駭浪的危機時刻，讓所有人毫不猶豫地相信領導者的決策。

史都德曼特別點名指出，去全球化的部分原因正是來自中國的行為。他批評中國雖然加入世界貿易組織（WTO），卻沒有遵守規則，「從頭到尾都在欺騙、說謊、偷竊」，剝削了原有的國際體系。史都德曼提醒，政治作戰、經濟作戰、資訊戰、網路戰與認知戰，已是中國與俄羅斯等國今天的日常作戰方式，這些危險「始終無所不在」。

少尉時期第一場情報簡報為「中國八九六四大屠殺」

談及為何投入研究中國事務，史都德曼回憶，他擔任海軍少尉時的第一場情報簡報，就是關於1989年的天安門廣場大屠殺。當時他便深刻體悟到，若一個政權準備好屠殺自己的人民、不願給予一絲一毫的自由，而世界卻在經濟上幫助它崛起，將會創造出一個與推動自由民主背道而馳的「經濟巨獸」，成為未來民主社會的最大威脅。

基於這份警覺，他長期投入東亞事務，並在2021年與2022年數度銜命來台，向台灣前總統蔡英文進行簡報。史都德曼也對台灣政府及總統賴清德表達高度肯定，讚賞台灣領導層嚴肅看待這些危險，並正在努力採取更多措施，在面對真實挑戰時捍衛台灣的民主。

另針對5月即將登場的「川習會」，史都德曼認為，這是一件好事，雙方都希望穩定這兩個超級大國之間的關係，並尋求開放的溝通管道與一種「妥協共存（modus vivendi，拉丁文）」的方式。不過他也提到，若伊朗相關的衝突與封鎖持續，習近平在戰略權衡上將面臨艱難的決定。

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