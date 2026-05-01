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    首頁 > 政治

    盧秀燕送高虹安苦瓜、苦茶油 劉崇顯酸有苦說不出是「這2人」

    2026/05/01 17:52 記者洪美秀／新竹報導
    台中市長盧秀燕到新竹市送新竹市長高虹安苦瓜及苦茶油。（擷取自劉崇顯臉書）

    台中市長盧秀燕到新竹市送新竹市長高虹安苦瓜及苦茶油。（擷取自劉崇顯臉書）

    台中市長盧秀燕今天到新竹市參訪南寮漁港新完成的直銷中心-竹風漁市，並贈送「苦茶油」與「苦瓜」，表達疼惜新竹市長高虹安之意，更展現藍白合大團結氣勢。不過民進黨市議員劉崇顯則酸，林智堅和林佳龍才是真正被高虹安與盧秀燕收割而「有苦說不出」。

    民進黨市議員劉崇顯指，南寮漁港能有如今的榮景並非高虹安所為，南寮漁港的改變契機，是前市府任內推行的南寮漁人碼頭改造計畫，將傳統漁港轉型為觀光休閒園區，從最美夕陽的魚鱗天梯、國際風箏賽場、波光市集及親子沙灘等，到直銷中心重建都是林智堅任內爭取獲核定中央補助經費。

    劉崇顯說，南寮漁港如今轉型為全台熱門旅遊景點，是林智堅8年任內打下及建立豐厚的建設基礎所造就的，他認為，盧秀燕的苦瓜與苦茶油還不如送給林智堅與林佳龍前市長，因為2位林前市長在城市建設上的實質努力，才是被高、盧2人收割到「有苦說不出」。未來，民進黨的市長參選人莊競程將提出完整的市政願景，要把市政建設重複疊加帶來的城市光榮感再次帶回新竹，讓新竹再次光榮。

    民進黨市議員劉崇顯酸，有苦說不出的是被收割的林智堅與林佳龍。（資料照，記者洪美秀攝）

    民進黨市議員劉崇顯酸，有苦說不出的是被收割的林智堅與林佳龍。（資料照，記者洪美秀攝）

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