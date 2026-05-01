救周典論翻轉屏東？傳藍營高層下令排審選罷法 廖先翔：不只有此案

屏東縣議長周典論（右）在2023年為鴻海創辦人郭台銘（左）站台。（資料照）

今年九合一選舉將於11月28日舉行，對屏東縣選情具影響力的議長周典論涉違反選罷法，27日宣判，國民黨為翻轉屏東選情，多位藍委曾共同提案修正「總統副總統選舉罷免法第87條條文修正草案」，該案已於去年11月21日付委審查，但至今尚未排審；近期傳出疑有高層再度要求排案，才使該案被納入下週立法院內政委員會審查。對此，國民黨籍召委廖先翔表示，近期委員會排入多項選舉相關法條，不僅此案，所有法案皆會在委員會充分討論。

屏東縣議會議長周典論2023年涉以500萬元、每份連署書500元，違法為鴻海創辦人郭台銘參選總統收購連署書，一審屏東地院依違反正副總統選罷法之連署賄賂罪，判處4年徒刑，二審去年4月改判3年2月徒刑，而最高法院去年底撤銷二審判決，發回高雄高分院更審，高雄高分院4月22日開庭審理，全案定於5月27日宣判。

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為幫個案脫罪，國民黨立委林思銘、鄭正鈐、游顥、黃仁、盧縣一、蘇清泉共同提出「總統副總統選舉罷免法第87條條文修正草案」，擬對此規範妨礙選舉的條文，新增「『被連署人未登記為候選人』或預備犯前項之罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金」。

據了解，該案修法說明指，被連署人如最終未登記為候選人，實際未進入選舉投票階段，完全不會對選舉結果產生實質影響，應對妨礙選舉的行為採較輕之刑罰，始符合比例原則。也就是郭台銘最終沒參選，對於周典論則應採較輕的罰則。該提案已在去年11月21日立法院會付委審查，但目前尚未排審。不過，近期疑似有高層再次下令排案，才不得不納入委員會處理。

廖先翔回應，近期委員會排了不少選舉相關的法條，不只該條，所有法案皆會在委員會充分討論。

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