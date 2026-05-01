江怡臻批蘇巧慧支持砍假對不起勞工 彭一書：民進黨從未反對增加國假

國民黨新北市議員江怡臻。（江怡臻提供）

今天勞動節全國放假1天，國民黨新北市議員江怡臻說，勞動節調整為全國放假是藍白攜手修法後的成果，但民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧卻支持砍7天假、又反對勞工多放假，根本對不起勞工、新北市民；民進黨新北市議員彭一書回應，民進黨從未反對增加國定假日，蘇巧慧在質詢和審查過程中不斷強調「不反對放假」，紀念日和節日代表的是國家歷史脈絡與中心價值，故需各界討論。

江怡臻指出，過去民進黨不斷說，勞工是心中最軟的一塊，結果民進黨政府一執政，立刻大砍勞工7天假，引發無數勞工上街頭抗議，當年就任立委的蘇巧慧，更是選擇黨意、抵抗民意，堅持護航民進黨的「勞基法修惡」，儼然是勞權殺手的共犯。

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她表示，去年立法院在審議「紀念日及節日實施條例」時，面對國民黨、民眾黨立委提出要增加國定假日的版本，民進黨以各種理由全面反對，蘇巧慧甚至稱「缺乏社會共識」。她痛批，蘇巧慧就任立委3屆以來，面對低薪高工時的困境，無法解決問題，反而選擇當一個民進黨的傀儡，護航民進黨的版本。

彭一書表示，江怡臻身為國民黨發言人不該造謠，不論是立法院委員會發言，或是社群發文，民進黨從未反對增加國定假日，甚至翻開立法院公報也可以看見，蘇巧慧在質詢和審查過程中不斷強調「不反對放假」，但因為紀念日和節日代表的是國家歷史脈絡與中心價值，因此需要各界討論。

他指出，江怡臻再次冷飯熱炒，除了造謠，也證明國民黨已經沒招了，還是希望國民黨回歸政見討論，才是市民之福。

新北市議員彭一書（右）。（資料照，記者黃政嘉攝）

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