先禮後兵！永和保福宮遶境 蘇巧慧、李四川同台握手、禮貌互動

國民黨新北市長參選人李四川（前排右1）今赴永和保福宮參與保生大帝遶境，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左1）同台，兩人與新北市副市長劉和然（前排右3）跟著鑾轎遶境走一小步。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今赴永和保福宮參與保生大帝遶境，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧同台，兩人見面就禮貌性握手致意問好，並與新北市副市長劉和然跟著鑾轎遶境走一小段路，在選情升溫之際先禮後兵；蘇巧慧說，大家團結一心，讓台灣更好，是大家共同心願，李四川祈願保生大帝持續庇佑地方，劉和然則說，他全力拚到最後一刻，將市政重任交棒給最適合的市長人選。

今適逢保生大帝聖誕，蘇巧慧、李四川、劉和然一同到永和保福宮參與團拜，蘇巧慧、李四川致詞時也相互介紹提到對方，禮貌性地打招呼，接續在保生大帝鑾轎前一同合影，並一同遶境一小段路程。

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蘇巧慧表示，感謝今天有機會跟大家一起恭祝保生大帝聖誕千秋，大家心意都是同心地拜拜，她說，其實在場的人都一樣，每個人有不同的角色，在不同的崗位上，把自己的工作做好，祈求神明庇佑，大家團結一心，讓台灣更好，這是大家最重要的共同心願，祝福闔家平安、身體健康。

李四川指出，感謝保生大帝長年庇佑國泰民安、風調雨順，也守護家戶平安、經濟興旺，祈願保生大帝持續庇佑地方鄉親平安順利，他也感謝廟方長期關懷弱勢、協力市政，對此表達由衷敬意與謝意。

劉和然則表示，將全力拚到最後一刻，順利將市政重任交棒給最適合、最熟悉新北行政業務的市長人選，讓新北一棒接一棒、持續進步。

國民黨新北市長參選人李四川（前排左5）、民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排右3）今在永和保福宮同台合影。（記者黃政嘉攝）

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