否認「萬年國大」一中憲法效力 本土政黨、民團齊喊假憲法「入土為安」

『501埋葬假憲法行動—否認1991年萬年國會制定憲法增修條文效力』大遊行，現場宣讀行動宣言並上演「埋葬假憲法」行動劇。（記者田裕華攝）

我國憲法歷經7度修訂，1991年由第一屆國民大會通過的「中華民國憲法增修條文」，因「萬年國大」將「一中」及「一國兩區」國體架構寫入條文，被認為非民主化憲法，多個本土政黨、民團今日齊聚二二八公園共同舉辦「埋葬假憲法行動」，除發表行動宣言，更以行動劇方式象徵告別一中憲法，正式歸西「入土為安」。

包括經民連、台灣基進、綠黨、台灣獨立建國聯盟，以及台灣人權促進會等政黨及民團，今（1）日共同舉辦「501埋葬假憲法—否認1991年萬年國會制定憲法增修條文效力」抗議遊行。

請繼續往下閱讀...

經民連召集人賴中強指出，統治者權力源自被治者同意，我國國民大會1992年全面改選，揭開民主化序章，然我國憲法至今7度修訂，1991年首次修訂時，卻是由不具民意代表性的「萬年國會」制定，且該次修訂隱含的「一中」、「一國兩區」定義，正是傷害台灣主權、人民自決的陷阱，主張應予揚棄，不讓國民黨主席鄭麗文、副主席季麟連等人高聲唱和中共。

台灣基進黨主席王興煥則強調，根據1952年由日本與同盟國所簽訂的《舊金山和約》，日本放棄台灣主權後，並未移交給任何國家；另依《聯合國憲章》保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民，因此，他呼籲人民應終結中華民國體制在台灣，拒絕501增修條文，推動正名制憲開創台灣新共和。

辜寬敏基金會副董事長林宜正批評，我國過去30餘年歷經民主化，卻未處理一中框架憲法的後果，即是仍有超過3成以上的人，「認為自己是台灣人也是中國人」；憾稱台灣社會過去幾十年出現超過20部新憲法草案，但無一成為政治問題被討論。他說，今日的行動正是要讓人民了解，唯有去除一中憲法，才會離未來光明更近。

讀完「埋葬假憲法行動」宣言後，現場隨即以行動劇方式，由禮生將一旁代表不同省份、坐著輪椅的「老國代」推上台，見證四面分為「中華民國憲法第一次增修條文」、「為因應國家統一前」、「自由地區人民與大陸地區人民」以及「動員戡亂時期法律繼續沿用」的旗幟，依序被放進棺材箱，宣告假憲法「入土為安」，並向當年抗議「反老賊修憲」的民主前輩們致敬。

『501埋葬假憲法行動—否認1991年萬年國會制定憲法增修條文效力』大遊行，現場宣讀行動宣言並上演「埋葬假憲法」行動劇後，遊行隊伍沿途抗議，一路前進自由廣場。（記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法