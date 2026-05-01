「國家高齡醫學中心」落腳雲林 賴總統：劉建國持續幕後推動

立委劉建國（中）在「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」啟用典禮中，不斷被稱讚是幕後推手。（記者李文德攝）

賴清德總統今（1）日出席「國家高齡醫學暨健康福祉研究中心」啟用典禮，致詞時大讚中心具劃時代貢獻外，更數度稱讚「幕後推手」立委劉建國。他表示，對於此中心現有人力編制，會視發展及需求研擬增加，全力給予支持。

今天啟用典禮分別請國衛院長司徒惠康、衛福部長石崇良、前副總統陳建仁等人上台致詞，幾乎都稱讚此中心由劉建國爭取促成。在賴總統致詞前，由劉建國上台致詞。有別以往精簡致詞的作風，劉建國此次從催生研究中心的遠因開始說起，整場致詞維持將近13分鐘。

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劉建國表示，10多年前他和當地議員到北港媽祖醫院參訪，聽見當時全國65歲以上長者比例約14.7%，雲林縣就達17.3%，在北港、水林、口湖等地區更是逾23%，特別是跑白包行程，都會看到鄉村越來越少家庭點「神明燈」，可能人口外流，更可能長者已不在。

劉建國說，政府推動在地安老，不過雲林的長者不斷被帶離開故鄉，相較之下有矛盾之意，因此希望能夠在雲林建立國家高齡醫學暨健康福祉研究中心，讓台灣人民預防老化、促進長照，更是他從政以來的座右銘，才能符合「健康台灣」宗旨。

劉建國表示，開心看到此中心正式啟用，不過當時此中心預計將投入300名人力投入高齡研究，目前只有大約100多名，因此希望賴總統能夠在中心啟用後，讓員額到300位。

賴清德致詞時，先以「國會第一」等稱讚劉建國，致詞中更提到，國家高齡醫學暨健康福祉研究中心建立不簡單，歷經多位衛福部長、行政院長和台灣大學校長，唯獨一個人沒有改變，「就是劉建國」，就因為有他的堅持，才讓中心落腳在雲林縣。

賴清德強調，劉建國的堅持，從他的致詞裡面就可以看得出來，如今也希望再多增編員額，可看出沒有因為啟用典禮後，工作就結束，這真的是他的信念，因此會視此中心的發展及需求再來增加人力，全力給予支持。

賴清德總統多次大讚劉建國，且允諾劉所提人力問題，會視中心發展及需求增編。（記者李文德攝）

劉建國針對研究中心人力問題，希望賴總統可以給予支持。（記者李文德攝）

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