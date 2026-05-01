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    首頁 > 政治

    勞動節拋「好政加碼」 江啟臣：擴大權益基金、獎金 做勞工最強後盾

    2026/05/01 16:15 記者張軒哲／台中報導
    台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（右2）提出勞工政策主張。（記者張軒哲攝）

    台中市長參選人、立法院副院長江啟臣（右2）提出勞工政策主張。（記者張軒哲攝）

    五一勞動節，國民黨台中市長參選人、立法院副院長江啟臣今日於社群平台發文，祝福所有辛苦打拚的勞工朋友，並提出以「好政加碼」為核心的勞工政策主張，誓言成為勞工最強後的後盾，並引領台中邁向機器人製造城市（TRMC）。

    江啟臣指出，勞工是社會前行與經濟發展的基石，為了落實更友善的職場環境，他主張首先在權益保障上進行加碼，擴大「勞工權益基金」規模並提升各項補慰助金，針對涉及訴訟、職災慰問及非自願性失業的勞工，提供更充裕的救助，同時成立「勞工諮詢委員會」，主動關心並早期預警職場霸凌、過勞或缺工、餐費津貼補助不合時宜等第一線問題，強化勞資調解功能。

    在職場環境的營造上，加碼推動幸福職場認證與獎勵，計畫將獎金從現行的6萬元提高至10萬元，藉此鼓勵企業積極推動彈性工時與托育標配化，達成勞資雙方共創雙贏的目標。

    面對全球AI浪潮，江啟臣表示，結合產業轉型提出具體願景，主張透過政府與民間公私協力成立「AI賦能學院」，提供勞工免費培訓與技能認證獎勵金，並透過打造「AI機器人智慧園區」，將台中推向TRMC目標，讓勞工在技能與薪資上，都能獲得實質加碼與升級。

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