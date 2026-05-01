下屆斗六市長3個女人戰爭 尹令瑛成立總部聚焦勞工

民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛競選服務處今成立，獲黨徵召雲林縣長參選人、立委劉建國也到場加油。（尹令瑛服務處提供）

2026九合一選舉民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛今（1）日競選總部成立，適逢勞動節，尹令瑛聚焦勞工權益與經濟發展的政見，包括推動職涯再造、提升勞工競爭、職場友善環境等。

下屆斗六市長寶座，民進黨於3月13日第一波提名名單就提名尹令瑛，國民黨方面，因有意參選的縣議員賴淑娞、林岳璋，不滿黨初選規則，公開表態不登記黨內初選，縣黨部初選結果於4月25日出爐，由斗六市民代表會副主席黃尤美勝出，賴淑娞仍表態市長之戰參選到底，形成3個女人的對決。

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尹令瑛今天在斗六市民生路成立競選總部服務處，包括立委、民進黨徵召縣長參選人劉建國及前立委蘇治芬、議員張維崢等人都到場加油助講。活動以「心願牆」為主軸，讓市民、與會貴賓寫下對斗六市的期待、對家庭的牽掛。

尹令瑛祝福所有勞工朋友勞動節快樂。她強調，勞工是台灣發展最重要、最堅實的基石，她的政見特別聚焦勞工權益與經濟發展，主張推動專業職涯再造，以提升勞工競爭力、落實在地創業扶持輔導，並提倡職場友善環境。

尹令瑛說，城市如同一棵樹，唯有穩固的家庭支持與安心環境作為根基，當女性發揮安定的力量，才能讓每個人在職場中安心發展；當根深枝茂，城市自然能長成一座彼此扶持、充滿韌性的溫柔之城。

蘇治芬表示，尹令瑛長期深耕基層，能從女性與家庭的角度看見政策盲點，這份視野在當前尤為關鍵。

劉建國指出，一個好的城市領航者，必須要懂得傾聽，尹令瑛提出的這些政策，從托育到職場友善，完全對接現在年輕家庭與職場女性的痛點，我們要讓這份力量成為改變斗六的關鍵。

前立委蘇治芬（右三）到尹令瑛服務處成立大會上助講打氣。（尹令瑛服務處提供）

雲林縣議員張維崢（右）到場力挺尹令瑛。（尹令瑛服務處提供）

民進黨提名斗六市長參選人尹令瑛競選服務處成立，吸引許支持民眾到場加油打氣。（尹令瑛服務處提供）

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