卓榮泰率部視察馬祖建設 走訪酒廠二廠、北海坑道

卓榮泰視察北海坑道時，與兩棲蛙人合撐橡皮艇。（連江縣政府提供）

行政院長卓榮泰今天（1日）上午率中央部會團隊到馬祖，關心地方重大基礎建設推動情形。連江縣長王忠銘、立法委員陳雪生、陳培瑜、連江縣議會議長張永江全程陪同，先後視察海巡署第十海巡隊廳舍重建工程、馬祖酒廠二廠新建工程，以及南竿北海坑道遊憩系統無障礙設施等項目，展現中央對離島建設的高度重視。

今天隨同前往馬祖的中央部會人員包括海洋委員會主委管碧玲、財政部次長阮清華、交通部次長林國顯、行政院發言人李慧芝、海巡署署長張忠龍、國庫署署長陳柏誠、觀光署副署長黃勢芳，深入瞭解、交流各項建設進度與未來規劃。

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卓揆首站視察海巡署第十海巡隊廳舍重建工程，一行人除了聽取工程簡報，也特別慰勉第一線執勤同仁的辛勞。本案歷經多年爭取，在行政院與連江縣政府支持下，投入逾4億元經費，規劃興建地下1層、地上6層住辦合一閩東式建築，預計於116年完工。未來將整合勤務與後勤空間，提升海巡資源調度效率，同時透過開放式公共區域設計，深化與在地社區的互動連結，打造兼具功能與親民形象的海巡新據點。

卓揆隨後視查馬祖酒廠二廠新建工程，工程於4月初進度已達93．95％，主體建築都已完成，現階段積極設備安裝，待設備運抵安裝後即可進入驗收階段。二廠完工後，預估年產能可達100萬公升以上高粱酒，可有效解決供應瓶頸，也將強化馬祖酒品在市場上的競爭力，帶動觀光產業發展。卓榮泰下午到南竿鄉北海遊憩區，視察北海坑道遊憩系統與無障礙設施建置成果，讓遊客得以更加深入認識馬祖，瞭解過去在戰地政務時期的歷史脈絡。視察團一行完成簡報後，還實地體驗坑道內搖櫓活動，對於這項鬼斧神工的工程，紛紛感到讚嘆不已。

王忠銘指出，馬祖屬於財政資源相對有限的地區，各項重大建設仰賴中央支持，感謝行政院長率領部會親自到訪關心，強調中央與地方密切合作，將持續推動基礎建設與產業發展，為地方創造更多成長動能，確保縣民權益與整體發展穩健前行。

卓榮泰視察北海坑道體驗搭撐搖櫓船。（連江縣政府提供）

卓榮泰視察北海坑道。（連江縣政府提供）

卓榮泰視察馬祖酒廠二期工程。（行政院提供）

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