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    首頁 > 政治

    被問希望馬英九還你什麼？ 阿扁神回柯賜海「這3字」金句

    2026/05/01 16:33 即時新聞／綜合報導
    前總統陳水扁（右）與時任新總統馬英九（左）握手致意。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

    前總統陳水扁（右）與時任新總統馬英九（左）握手致意。（資料照，台北市攝影記者聯誼會提供）

    前總統陳水扁近期活躍社群平台Threads，時常「海巡」與網友互動。今天針對網友提問前總統馬英九該還他什麼時，陳水扁竟神來一筆祭出已故「抗議天王」柯賜海的經典台詞，瞬間引發全網回憶殺。

    一名網友今（1日）在Threads發文表示，最近阿扁真的好活躍、好喜歡，甚至為了他辦Threads帳號，每天的精神糧食就是打開脆看阿扁，沒想到卸任後18年還能刮起阿扁炫風。

    原PO感嘆，如果沒有失去自由那6年，不曉得需不需要等到18年那麼久，如今馬英九也等於引退了不勝噓唏，很想鼓起勇氣問阿扁總統，「你希望馬英九還給你什麼？」沒想到釣出本人親自復刻當年柯賜海的經典口號，僅回覆簡短三個字：「還我牛」。

    這個幽默的回應讓討論區瞬間炸鍋，大批網友紛紛驚呼「抗議天王柯賜海的名言！現在年輕人可能不知道這個梗了」、「阿扁你一天在這上面玩多久？」、「想到是75歲的阿扁回『還我牛』這個畫面太太太太好笑了」、「柯賜海應該沒想過有一天看到阿扁幫他討牛」、「居然看得到阿扁本人講這個梗」。

    據了解，2005年，前總統馬英九擔任台北市長時，某次柯賜海牽著一頭牛到總統府外抗議，抗議結束後他牽著牛到一旁的228公園讓牛喝水洗澡，但事後遭人檢舉，市府以違反水利法對他開罰並沒收牛，他自那時開始即槓上馬英九，每逢抗議場合就大喊「馬英九還我牛」，甚至成為網路流行語。

    在 Threads 查看

    已故抗議天王柯賜海（中）（資料照）。

    已故抗議天王柯賜海（中）（資料照）。

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