市代會質疑北辰市場鋼彈事件 馬公市長：監督應出手有據

馬公市長黃健忠（見圖）針對北辰市場鋼彈風波，正面迎戰馬公市代會副主席莊國輝。（記者劉禹慶攝）

馬公北辰市場鋼彈事件，意外引發馬公市所會之爭，馬公市長黃健忠在51勞動節談監督分寸，正面回應市代會副主席莊國輝的質疑。黃健忠表示，「江湖論劍，講求出手有據、收放有度；一劍若失準，傷人亦傷己。」公共事務亦然，發言若未查證，不只影響輿論，更會把壓力落在第一線承擔。

本次爭議源於澎湖人潮密集的北辰市場，4月29日傳出鋼彈散落案件，馬公市公所鄭重聲明第一時間已報警處理，但馬公市代會副主席莊國輝及代表黃旭輝等人都認為應建立相關危機事件處理SOP，不能推卸責任或出現管理空窗期，危及公共安全。

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五一勞動節這天，黃健忠選擇把話講清楚。針對馬公市民代表會副主席近期就多項議題的對外發言，他今（1）日正面回應，監督市政本屬民主制度的重要一環，市政團隊一向尊重，也樂於接受檢驗；但若在事實尚未查證、權責尚未釐清的情況下，一再對外定性，甚至混淆不同機關職責，已偏離監督本質。

黃健忠指出，公共事務不是聲量競賽，也不是議題操作的場域。將片段資訊放大解讀，把仍在釐清中的案件視為既定事實，本質上即為空戰。蹭議題、搏聲量、搏版面，或許能短暫吸引關注，但對問題解決並無助益，反而容易造成誤解。

黃健忠強調，問政可以有立場，但不能沒有事實；監督可以有力，但前提必須精準。若將責任混淆、將制度簡化，甚至將個別事件操作為輿論焦點，長期只會傷害公共信任，無助於問題解決。面對各界質疑，市政團隊將持續秉持公開透明原則，讓資訊清楚、程序可受檢視；但同時也不會接受錯誤資訊被一再操作，干擾行政運作，更不會讓基層同仁在失真的論述下承擔不應有的責任。

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