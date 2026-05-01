布局2026 陳亭妃台南東區向王定宇「借將」整合新世代戰力

民進黨提名台南市長參選人陳亭妃（右3）、立委王定宇（左3）合作借將，奠定2026「3合1選舉」勝選關鍵。（記者洪瑞琴攝）

民進黨提名台南市長參選人陳亭妃今天（1日）在東區啟動關鍵整合動作，前往立委王定宇服務處「借將」，延攬新世代政治人物卓佩于加入團隊，出任其東區競選辦公室副執行長，與執行長蔡旺詮攜手，強化基層組織戰力，為年底南市3合1選舉布局。

現場除王定宇坐鎮外，包括市議員陳皇宇、陳怡珍及市議員參選人林建南、前民進黨南市黨部主委林國維等人到場見證，展現地方派系與新生代力量的初步整合態勢。

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陳亭妃指出，安南區、東區與大曾文區為目前黨內議員初選競爭激烈的關鍵戰區，市長參選人必須扮演「桶箍」角色，協助整合資源、穩定布局，讓提名議員能「全壘打」過關。她強調，東區長年為台南政治指標區，此次透過向王定宇「借將」，延攬表現亮眼的卓佩于，搭配熟稔地方的蔡旺詮，將有效提升整體戰力與組織動能。

陳亭妃說，這不只是單一人事安排，而是跨體系、跨世代合作的象徵，代表東區整合已逐步成形，未來將以更團結、更高效率的團隊擴大基層支持，爭取市民認同，為2026三合一選舉奠定勝基。

王定宇表達支持，認為優秀人才應有更大舞台發揮，並強調面對關鍵選戰，唯有打破派系界線、推動資源共享，才能發揮最大戰力，贏得選民信任。

民進黨台南市長參選人陳亭妃立委，整合立委王定宇人馬，布局東區與南關線動能。（記者洪瑞琴攝）

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