鄭麗文為何求見川普盼其表態「反台獨」？吳思瑤曝野心：賣國求榮爭大位

民進黨政策會執行長吳思瑤。（資料照）

國民黨主席鄭麗文規劃6月訪美，除尋求會晤美國總統川普，並希望川普表態「反對台灣宣布獨立」。民進黨政策會執行長吳思瑤今（1日）批評，鄭麗文不惜犧牲軍購案以換取中共加持，如今欲如法炮製訪美行程，顯見其個人政治野心已超越國家利益，此舉是為了在黨內互別苗頭、爭取大位，台灣社會絕不容政客賣國求榮。

對於鄭麗文求見川普、試圖拉高訪美待遇。吳思瑤接受本報訪問時直言，原來鄭麗文嘴上一直說的，「鄭習會」是選舉大利多，說的是她自己的選舉。利益薰心，賣國求榮，以為有中共中央總書記習近平的加持，就天下無敵？真是忘了自己是誰？現在要如法炮製川鄭會，「美國應該會問，妳哪位？」

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吳思瑤說，鄭麗文在中共的助選下當選國民黨主席，不折不扣是中國運用的國民黨主席，鄭先前在「習鄭會」中，獲得習近平14秒握手的加持，卻不惜對軍購案「拖、擋、砍」，以犧牲台灣為代價追求個人的政治權力。

吳思瑤進一步解讀，鄭麗文逼迫國民黨內接受3800億元軍購額度，這種操作的出發點就是競逐個人權力，企圖引發國民黨內的路線分歧和內訌，與台中市長盧秀燕、立法院長韓國瑜等人互別苗頭，劍指大位的企圖已經不言可喻。

不過，吳思瑤認為，鄭麗文被權力沖昏了頭，誤以為自己能操控美中關係，卻低估了整體局勢。她重申，軍購案是國家當前最重要的任務，不樂見國民黨內為了個人利益，無論是鄭麗文意圖問鼎大位，或是國民黨團總召傅崐萁為了立法院副院長一職，將個人政治權力與中國綁在一起換取發展，這是大錯特錯，台灣社會絕不可能容忍這樣的政客。

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