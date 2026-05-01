為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍營軍購版本分歧 王鴻薇：絕不能演變成路線或意氣之爭

    2026/05/01 15:33 記者羅國嘉／台北報導
    國民黨立委王鴻薇表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，黨內討論應秉持民主、理性的態度，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，黨內討論應秉持民主、理性的態度，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。（資料照）

    國民黨立法院黨團於4月29日召開黨團大會，針對軍購案預算展開內部討論，歷經近1小時30分許討論仍未達成共識，且傳黨團因不同版本起內鬨。對此，國民黨立委王鴻薇表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，黨內討論應秉持民主、理性的態度，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。至於6日四度朝野協商前是否能完成黨內定調，黨內立委則回應，將持續凝聚共識並尊重黨團決議。

    針對軍購特別預算，王鴻薇指出，上月29日黨團內部開會，雖然沒有達成最後的共識，但大家都一致認為，只要黨團最後達成的1個共識，都會遵守，所以會繼續用最民主、最理性的態度討論，也希望不管最後的版本是哪個，版本之爭絕對不應該變成黨內的路線之爭或意氣之爭，如此會對整個國民黨的傷害非常大，且也會讓支持者傷心。責任非常大，所以會用更務實、更民主、更理性的方式繼續討論。

    針對下次黨團大會是否有機會在6日軍購案第四次朝野協商前，先行於黨團內部完成版本定調？黨內立委表示，目前軍購案持續討論、凝聚共識，相關決議尊重黨團。

    另外，有關台電預估今年夏季夜間尖峰用電將創歷史新高。王鴻薇表示，現在核三廠重啟正進行安檢中，興達電廠附近的居民希望政府能夠加快核三重啟的腳步，因為興達電廠附近居民非常擔心他們「用肺發電」。大家都知道興達電廠是大型火力發電廠，二氧化碳的排放量是全台第二大，且也是南部的汙染源之一。

    王鴻薇說，既然已開始進行核三重啟，腳步應該加快，也配合現在政府在南部要成立AI運算中心，半導體廠會一一完工，蓄電量會愈來愈大。核三廠重啟應該腳步加快，不宜延宕。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播