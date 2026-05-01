藍營軍購版本分歧 王鴻薇：絕不能演變成路線或意氣之爭

國民黨立委王鴻薇表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，黨內討論應秉持民主、理性的態度，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。（資料照）

國民黨立法院黨團於4月29日召開黨團大會，針對軍購案預算展開內部討論，歷經近1小時30分許討論仍未達成共識，且傳黨團因不同版本起內鬨。對此，國民黨立委王鴻薇表示，黨團雖尚未達成最後共識，但不管哪個版本，黨內討論應秉持民主、理性的態度，絕不能演變成路線或意氣之爭，所以大家一致同意遵守最終決議。至於6日四度朝野協商前是否能完成黨內定調，黨內立委則回應，將持續凝聚共識並尊重黨團決議。

針對軍購特別預算，王鴻薇指出，上月29日黨團內部開會，雖然沒有達成最後的共識，但大家都一致認為，只要黨團最後達成的1個共識，都會遵守，所以會繼續用最民主、最理性的態度討論，也希望不管最後的版本是哪個，版本之爭絕對不應該變成黨內的路線之爭或意氣之爭，如此會對整個國民黨的傷害非常大，且也會讓支持者傷心。責任非常大，所以會用更務實、更民主、更理性的方式繼續討論。

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針對下次黨團大會是否有機會在6日軍購案第四次朝野協商前，先行於黨團內部完成版本定調？黨內立委表示，目前軍購案持續討論、凝聚共識，相關決議尊重黨團。

另外，有關台電預估今年夏季夜間尖峰用電將創歷史新高。王鴻薇表示，現在核三廠重啟正進行安檢中，興達電廠附近的居民希望政府能夠加快核三重啟的腳步，因為興達電廠附近居民非常擔心他們「用肺發電」。大家都知道興達電廠是大型火力發電廠，二氧化碳的排放量是全台第二大，且也是南部的汙染源之一。

王鴻薇說，既然已開始進行核三重啟，腳步應該加快，也配合現在政府在南部要成立AI運算中心，半導體廠會一一完工，蓄電量會愈來愈大。核三廠重啟應該腳步加快，不宜延宕。

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