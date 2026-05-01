突預告登出民進黨北市黨部 「焦糖哥哥」陳嘉行求職中：考慮回娛樂圈

民進黨台北市黨部執行長陳嘉行預告退出黨部。（取自陳嘉行臉書）

兒童台主持人「焦糖哥哥」陳嘉行因時常在網路發表評論，轉型成政治網紅，並擔任民進黨台北市黨部執行長。今日他突然發文預告「登出台北市黨部，倒數30天」。此外，他也公開在文中求職，表示若有公司認為他適合，歡迎來談。他甚至也考慮回到娛樂圈工作，有相關工作、試鏡都歡迎聯繫。

陳嘉行今日在臉書發文表示，他先前在議員初選中未通過，失業了半年又背了一點債；加入陳時中競選團隊後，在選舉結束後又再度失業，他坦言自己經濟壓力真的不小。加上長期沒運動，身體也出現警訊。連他的愛貓愛犬，身體都在這時候出狀況，伴隨而來的醫藥費、陪病至寵物過世的過程，讓他的身體、精神也累垮了。

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他感謝在自己最無助時，民進黨的林岱樺、王世堅、黃承國，以及「1450夥伴」給了他工作。其中，林岱樺跟他討論了自己最受爭議的同志問題；王世堅信守承諾不透露他在自己的團隊工作，也聽從他的建議學習使用智慧型手機；黃承國則讓他接下市黨部執行長。

陳嘉行表示，市黨部時常收到紅白帖邀請，方便去的就會去，這段時間長到足夠讓自己思考，要不要繼續選議員？要不要繼續待在政治場域。「目前的答案顯然都是不要，但未來不知道。」

他表示，自己恢復運動習慣加上飲食控制，4個月瘦下8公斤，且很健康。現在雖想到過世的貓狗還會流淚，但她會堅強的活下去，現在也領養了一隻老狗「Baby」，過得很幸福。

陳嘉行最後總結，以上是他這4年發生的概況，也是自己工作經歷，更是一篇求職文。「如果您公司有缺人，也認為我適合，歡迎來談談、來聊聊，台北或台中都可以。謝謝。」他也表示，將計劃重新經營自己的社群，也考慮回娛樂圈工作。如果有相關工作、試鏡歡迎聯絡。

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