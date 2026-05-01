戰鬥藍恐被打成「青鳥」？林俊憲諷鄭麗文搞黨內處刑台

前中廣董事長趙少康。（資料照）

國民黨爆發「軍購之亂」，國民黨中央昨深夜發布聲明直指前中廣董事長趙少康稱「以前什麽時候有黨版過」、「黨版沒有處理加N」的說法失之武斷，內鬨持續。立委林俊憲直言，「我很難理解，為什麼一個保家衛國的軍購案可以把國民黨搞得這麼分崩離析？」

林俊憲今日於社群平台發文指出，昨天，國民黨文傳會主委上了趙少康先生的廣播節目，談到立法院的軍購爭議，結果被一路追問到招架不住，最後只好用一句「黨齡尚淺」來化解尷尬。結果今天（1日）一大早，國民黨中央直接出面，駁斥自家政治金童、2024副總統候選人趙少康先生的說法，指稱他說法武斷、以偏概全。

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「哇！這麼好看的鬥爭戲碼，竟然還免費收看。請一定要繼續連載下去。」林俊憲表示，說到底，這整件事其實已經徹底展現國民黨內的權力鬥爭。因為鄭麗文本質上就是一個沒有安全感的領導者，為了鞏固自己的勢力，現在任何與黨中央不一致的意見，都可能被推上處刑台。

林俊憲認為，這也是為什麼，會出現副主席講出要開除自家立法院長這種話後，卻什麼也沒發生。「說穿了，因為鄭麗文跟季麟連根本就是一夥的，季不過是把鄭不方便說的話，代為說出口罷了。」

林俊憲大酸，「我看照這個進度發展下去，趙少康先生帶領的戰鬥藍，搞不好很快就會被打成『青鳥』了。」

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