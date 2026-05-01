跟賴總統只差1歲看起來比較老？ 李四川：坐辦公室跟跑工地不一樣

國民黨新北市長參選人李四川（白外套）今早參加國民黨新莊區黨部的母親節團聚活動，與支持者擊掌。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川今早參加國民黨新莊區黨部的母親節團聚活動，祝與會黨員勞工節、母親節快樂，他開場致詞也拿媒體聯訪問及他跟總統賴清德只差1歲，怎麼他比較顯老？李四川說「坐在辦公室跟跑工地是不一樣的」，臉大概回不去了，但他說，這是經驗的累積，並強調心有沒有年輕才是問題，他也承諾，若當選一定會用歲月累積的紮實經驗，繼續奉獻給新北。

該活動於新莊區農會大樓舉辦，李四川到場時，黨員熱烈歡呼「李四川凍蒜」，李四川致詞提到，對於媒體問他跟賴清德總統只差1歲，怎麼他看起來比較老？他跟大家說，因為坐在辦公室跟跑工地是不一樣的，他從當公務人員就開始做工程，扛過冷氣、做過水電、打過牆壁，所以這幾天他都跟勞工講，他跟各位一樣手都有長繭，現在比較好一點，前一段時間大概也都坐辦公室，但是臉大概恢復不回去了，讓在場婦女笑聲四起，李四川說，這是經驗的累積，代表他為這個社會、國家，最起碼稍微有點貢獻。

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他表示，他時常講說「老」不是問題，問題是心有沒有年輕，如果一個年輕人的觀念很老，說實在，對社會的貢獻也不大，若一個人年紀大、經驗又豐富，能帶給年輕人未來，說實在，他的年紀就不是很重要了，他也笑說，在座的媽媽跟他一樣，有的手長繭，有的因為顧孩子而忘記晚上要敷臉，累積起來時，就會跟他一樣。

李四川說，做工程的人只有把一塊地、把城市變大，說實在，只有媽媽，不但讓孩子長大，而且用心教育，讓孩子對社會、國家有貢獻，這個才叫做偉大，感謝撐起社會安定力量的媽媽們，今天才有繁榮的新北市。

他強調，這座城市絕不是靠嘴巴說出來的，而是仰賴勞工的雙手做為安定的後盾，一點一滴打拚而成，他也提到過去推動新莊捷運通車、闢建輔大醫院聯外道路等實際政績，承諾當選後定會將這份用歲月累積的紮實經驗繼續奉獻給新北。

國民黨新北市長參選人李四川（持麥克風）致詞提媒體問他跟總統賴清德只差一歲，怎麼他較顯老？李四川說「坐在辦公室跟跑工地是不一樣的」。（記者黃政嘉攝）

國民黨新北市長參選人李四川（持麥克風）今出席國民黨新莊區黨部的母親節團聚活動。（記者黃政嘉攝）

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