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    「南美矽谷」總統將首度來台國是訪問 擬親訪「這地方」了解科技產業運作

    2026/05/01 14:21 記者蘇永耀／台北報導
    巴拉圭總統貝尼亞。（法新社資料照）

    巴拉圭總統貝尼亞。（法新社資料照）

    外交部昨日宣布，台灣位於南美洲邦交國巴拉圭總統貝尼亞（Santiago Peña）應我國政府邀請，訂於5月7日至10日率團來台國是訪問。巴拉圭地處南美心臟，年輕勞動力、綠電及水資源充沛低廉，去年被英國廣播公司（BBC）評為「南美矽谷」，台灣亦在巴國東方市打造「台巴智慧科技園區」，吸引國內科技產業進駐。貝尼亞此次台灣行將特別參訪南部科學園區管理局了解運作，以及接受台灣科技大學頒贈榮譽博士學位，兩國將在科技產業進一步建立夥伴關係。

    「台巴智慧科技園區」是賴清德總統擔任副總統期間，於2023年8月以特使身份赴巴國出席總統貝尼亞就職典禮，允協助巴國經濟發展及創造就業機會的承諾。兩國並敲定要合力打造成為南美洲智慧科技產業基地及人才搖籃。

    外交部長林佳龍去年7月也曾帶領我國半導體、AI應用、智慧製造、智慧交通、智慧畜牧、冷鏈物流及食品加工等完整供應鏈廠商參團前往園區考察，期藉由此新雁行聯合艦隊進駐巴拉圭，建立「Taiwan+N」的全球產業布局。

    外交部昨說，貝尼亞此行團員包括外交部長拉米雷斯、工商部長里克爾梅、總統府秘書長西梅內斯等政府高層。此行是貝尼亞總統自2023年8月就任以來第二度訪台，也是首度來台國是訪問。

    台巴建交迄今69年，過去雙方持續在教育、公衛、農業等領域共同推動合作計畫，近年外交部積極推動「榮邦計畫」，在巴拉圭鎖定科技產業，結合政府與民間力量提升雙邊經貿交流的夥伴關係。

    英國廣播公司（BBC）曾於去年6月稱巴拉圭為「南美矽谷」，展示其豐沛綠電帶來的龐大商機。另美國國務卿盧比歐更於去年5月公開表示：「巴拉圭可使用與巴西共同營運的『伊泰普水力發電廠』50%電力，巴拉圭正在思考如何使用所分配到的大量綠電，如果投資人善用巴國電力發展人工智慧將會是明智選擇」。

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