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    首頁 > 政治

    高虹安「Double苦」？ 盧秀燕訪竹市送苦瓜與苦茶油

    2026/05/01 14:06 記者蔡彰盛／新竹報導
    台中市長盧秀燕送苦瓜與苦茶油替高虹安打氣。（記者蔡彰盛攝）

    台中市長盧秀燕送苦瓜與苦茶油替高虹安打氣。（記者蔡彰盛攝）

    台中市長盧秀燕今參訪新竹市，與市長高虹安市政經驗交流，她說高虹安是「全台灣最辛苦的政治人物」，不僅面臨大罷免壓力，更遭司法追殺，是「Double苦」的市長。她還準備苦瓜與苦茶油作為見面禮，勉勵高虹安能「先苦後甘」。

    盧秀燕說，高虹安在面臨停職使市長任期受干擾情況下，仍能交出亮眼政績，把竹風漁市蓋起來，且大受民眾跟外地遊客歡迎，連她在外縣市都聽聞。

    她說，高虹安是全台灣最辛苦的政治人物，別人面臨一個迫害就很辛苦，高虹安是一路被迫害、一路被追殺。去年全國大罷免風潮中，高虹安就是其中之一，即便面對罷免，高虹安仍獲得12萬票的支持，甚至超過當選市長時的9萬多票，顯示新竹市民有眼光、心疼高虹安受到的不公對待。

    盧秀燕說，高虹安雖司法沉冤得雪還其清白，卻傳出有人不放手，欲重啟論文案等議題繼續修理高虹安。一般人面對罷免就夠辛苦了，高虹安還要面臨司法追殺，這就是「Double苦」。

    盧秀燕現場送上兩份別具意義的禮物，一個是苦瓜，象徵司法追殺的苦，另一瓶是「苦茶油」，象徵大罷免的苦。送這些東西是希望高虹安能「先苦後甘，有益健康」，祝福從此以後平步青雲、政治順利。

    高虹安說，沒料到盧秀燕會帶苦瓜跟苦茶油，她相信吃苦當吃補，雖然苦，但她是堅強的。

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