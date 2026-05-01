藍白要砍C5ISR、商購、國防產業預算 前美海軍少將：刻意削弱台灣軍隊

前美軍印太司令部情報主任史都德曼。（記者方賓照攝）

針對政府擬提出的8年期1.25兆元國防特別預算，其法源基礎「國防特別條例」持續在立院卡關，在野黨仍堅持排除商購、無人機、彈藥等「非紅供應鏈」本土產能，提案也刪去具備AI輔助的C5ISR指管系統等項目。對此，前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）今（1）日接受本報專訪時強調，不管軍售（FMS）、商售（DCS）或扶植本土國防產業，這幾條途徑都需要獲得支持和投資並進。他並直言，任何想要忽略C5ISR項目的人，本質上就是在刻意削弱台灣的軍隊。

具AI輔助功能的C5ISR（指揮、管制、通訊、電腦、網路、情報、監視、偵察）系統，是「台灣之盾（T-Dome）」整合防空系統的核心，史都德曼今天上午接受「自由時報」專訪時表示，如果說現在有一張軍事革命正在發生，其核心就是人工智慧和演算法作戰的整合，這能令人能夠在正確的時間、地點，針對正確的威脅，找到最佳的能力組合，這才是讓戰力倍增的關鍵所在。

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史都德曼指出，否則軍隊就只剩下過時的打法，老舊、緩慢、垂直階層化的集中指管體系，非常容易受到特定類型的動能（kinetic）及非動能攻擊。所以軍隊必須現代化，確保「軟體端」真正為現代戰爭做好準備，認為「軟硬體擇一就好」是一個嚴重的誤判，必須兩者兼備。

針對C5ISR系統的重要性，史都德曼說，現代化軍隊需要各種能力，也需要有方法整合這些能力以達預期效果。他示警，若只關注無人系統的演進、忽視革命性的整合系統升級，是完全錯誤的方向。

「任何想要跳過C5ISR的人，本質上就是刻意在削弱台灣軍隊」，史都德曼強調，當台灣的敵人相信C5ISR的力量，並以「資訊化」能力武裝其軍隊，那麼台灣也必須發展自己的資訊化能力與之抗衡，以跟上作戰的節奏與速度，否則就會因失去資訊優勢，進而失去軍事優勢。

至於在野黨欲切割軍購、商購及國防自主，史都德曼說，他認為這幾個途徑都需要，且應獲得支持和投資、同時並進。他指出，美國對外軍售的速度較慢，加上烏克蘭戰爭和伊朗戰事讓美方庫存承壓，因此台灣確實需要認真考慮直接商購，這可以動用資金更快速取得能力。

史都德曼說，及早取得，就越早可以完成作戰體系的整合、熟悉這些能力並形成戰力，因此商購也絕對是關鍵。至於國防產業本土化和強化台灣的國防產業基礎，他認為已經有相當多的進展也持續推進中，他就曾看過台灣無人水面艦艇的原型試驗，進展不錯，對比烏克蘭的生產力，台灣目前的差距，就是要「大規模量產」對的產品。

史都德曼也指出，他不能確定「產量足夠」的臨界點在哪裡，但他確實知道，將1.25兆元的預算壓縮成被稀釋的版本，是絕對到達不了那個臨界點的，台灣也將無法以足夠的速度取得合適的裝備系統組合，也無法以足夠的數量去實驗和演練，讓他們在戰場上發揮效果。

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