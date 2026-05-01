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    首頁 > 政治

    鄭麗文想見川普 曾促成「川蔡通話」葉望輝：鄭對美國毫無益處

    2026/05/01 13:55 記者蘇永耀／台北報導
    華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝。（資料照）

    華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文昨日接受彭博新聞（Bloomberg TV）專訪，表達期望6月訪美並與川普總統見面，並推銷所謂反台獨等敘事。對此，華府智庫「傳統基金會」資深研究員葉望輝（Steve Yates）斥責她「不切實際、欠妥考量，荒謬可笑」，美國等地網友也說鄭麗文是「中共代理人」、「美國應該拒絕給她簽證」。

    美國前愛達荷州共和黨主席、前副總統錢尼時期的副國安顧問葉望輝孰悉美中台關係且高度友台，並促成2016年「川蔡通話」。葉望輝曾事後爆料，當年川普競選總部幕僚詢問意見，他說支持美國總統當選人川普與時任總統蔡英文通話。葉望輝也表示，事實上不像媒體報導川蔡通話是他牽線而成，但如果沒有他影響川普幕僚團，或也沒辦法實現。

    彭博新聞將鄭麗文的專訪放上社群平台X並推文道：「鄭麗文在訪問北京後，表達了與川普總統會面的願望。」對此，葉望輝留言道：「鄭麗文的這一舉動在許多方面都顯得不切實際、欠妥考量，荒謬可笑。她的做法與她所屬政黨的相當一部分成員背道而馳，也只代表了台灣選民中極少數人的立場。同時在印太地區阻撓川普政府的最高國防優先事項，且助長北京分化與脅迫台灣的企圖，對美國的國家利益毫無益處。」

    美國等各地網友也紛紛認同這說法並給予鄭負面回應。包括指控鄭麗文是「共產黨員」，還有網友說：「鄭麗文對台灣的隱患，大於對岸東風導彈的危害」、「如果川普要見任何人，那應該是中華民國總統賴清德」、「美國應該拒絕給她簽證，她只是中共的代理人」。

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