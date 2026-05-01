馬祖視導海巡新建廳舍 卓榮泰：如期如質完工 讓同仁辦公更安全

行政院長卓榮泰（前排中）今天（1日）率領行政院相關同仁，前往馬祖海巡隊視察廳舍新建工程進度。（圖為行政院海巡署提供）

行政院長卓榮泰今天（1日）前往連江縣南竿鄉，視察海巡署第十海巡隊廳舍重建工程進度時表示，今日跨越海峽中線來到離島，非常榮幸穿上海巡外套，與海巡同仁同心保衛國家海疆及國民生活安全與安定。卓揆指出，第十海巡隊廳舍新建工程經費逾4億元，感謝連江縣政府提供土地支持，他要求施工單位如期如質完工，讓在第一線工作的海巡同仁，獲得更安全舒適的辦公環境。

卓院長表示，馬祖位於中華民國疆域最北端及最前線，以往不論是颱風侵襲或對岸軍演、執行聯合戰備警巡，賴清德總統與他始終關心離島居民生活安定與安全，並時刻掌握第一手情資，希望離島民生、能源供應、經濟與產業活動能如序進行。而為實現「均衡台灣」治國理念，政府已全面推動「六大區域產業及生活圈」計畫，將金、馬、澎劃定為「低碳樂活離島」，期盼利用離島本身的天然資源及發展特性，吸引更多先進能源技術導入，並促進國內與國際觀光旅遊。

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卓揆致詞時感謝，海巡同仁在第一線肩負重責大任，不僅平時須應對中國船艦的灰色地帶侵擾，更擔負走私偷渡查緝、防疫監測、海上救難支援及島際交通運輸等工作。特別是維護海纜安全攸關本、離島及國際通訊，工作更是吃重。

卓院長表示，原海巡隊廳舍老舊失修、環境條件不佳，自2024年啟動施工後，海巡同仁便暫居貨櫃屋所搭建的廳舍工作，環境相當艱辛。他囑咐海洋委員會主委管碧玲，在未來剩餘10個月工期中，必須確保同仁在貨櫃屋工作的安全與舒適，不能隨便；此外，施工單位除務求如期如質完工外，讓海巡同仁在辛苦守護邊疆，能獲得更安全舒適的辦公環境。

卓院長強調，政府對海巡工作的支持不遺餘力。例如《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》相關預算中，海巡署及所屬預算即編列逾284億元，海委會年度公務預算亦編列294億元，支應造艦（57億1000萬元）及海巡船艦維運（35億元）等需求。政府在添購先進武器裝備的同時，更重要的是照顧所有國軍、海巡及警察的生活與福利。例如，蔡英文前總統任內，即已針對國軍戰鬥部隊18項加給提出各項計畫；而賴清德總統上任後，亦提高軍人5項加給計146億元。

卓院長說，台股總市值躍升為全球第六大股票市場，而強大的防衛實力則是經濟發展的基礎。政府將全力往前走，與人民共同打造世界一流的強國，讓台灣在國際舞台上繼續站穩腳跟。

行政院長卓榮泰（左二）今天（1日）在海洋委員會主委管碧玲（圖右二）陪同下，前往馬祖海巡隊視察廳舍新建工程進度。（圖為行政院海巡署提供）

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