軍購超過3800億就是CIA走狗？趙少康：那3800億元是中共的走狗？

前中廣董事長趙少康。（資料照）

國民黨「軍購之亂」延燒，國民黨文傳會主委尹乃菁昨表示，黨內有股很強大的聲音，認為不能讓美國予取予求，超過3800億的，就是抱美國大腿，就是親美派、中情局（CIA）走狗。對此，前中廣董事長趙少康今日表示，「那3800億元是中共的走狗？無聊！」如果國民黨真的有種，一毛都不給過；但國民黨一方面又說，「美國發價書來我就通過」，那美國發價書來就通過，「你這不是美國的走狗嗎？不是CIA的走狗嗎？」

尹乃菁昨在「少康上線啦」節目中表示，國民黨內有一股很強大的聲音認為說，不能讓美國予取予求，所以超過3800億的，就是抱美國大腿，就是親美派、就是中情局系統的走狗，其實是有這樣的聲音，這樣的聲音不只來自民間，還有軍人系統，還有很多是國民黨的老將軍，例如帥化民對於採購很熟悉，他覺得3800億的版本好的不得了，超過8000億根本就是賣一堆台灣不需要的東西，幹嘛給軍火商賺這些錢，所以這種聲音是存在的。

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趙少康說，「那3800億元是中共的走狗？無聊！」大家好好來討論怎麼樣對台灣最好、對中華民國最好，才是立委應盡的態度。他自己提出先匡列8100億元，先審查通過已收到美國發價書的3500億元，剩下的4600億元暫時凍結，等收到新的美國發價書再行通過。

趙少康還說，「我真的是好心耶！我也不是立委，我幹嘛多事？我只是看他們各有不同的主張，我把他們都湊在一起，這個主張每個人都可以顧慮到他們的立場，尤其顧慮到國民黨中央的立場，就只能動支111億美金。這不是國民黨中央的立場嗎？那我提這個不是附和他的基本原則嗎？」

趙少康不解表示，國民黨為什麼要那麼固執、堅持非要搞他的版本，他的版本最後到立法院會有問題的，就算通過也很難看，更引起各方的誤解。如果國民黨真的有種，一毛都不給過，也可以；但國民黨一方面又說，「美國發價書來我就通過」，那美國發價書來就通過，「你這不是美國的走狗嗎？不是CIA的走狗嗎？」

趙少康強調，有本事就說「美國發價書來，我也不通過」，這才叫做有本事。言行不能矛盾，前後也不能矛盾。

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