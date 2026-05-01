國民黨阻礙國防預算 前美軍印太情報指揮官：已侵蝕美方信任

前美軍印太司令部情報主任史都德曼。（記者方賓照攝）

政府擬提出8年期1.25兆元國防特別預算條例續於立法院卡關，國民黨內部上演意見不合的喊價大戰，預算本體的實質審查遲未能展開。前美軍印太司令部聯二（J2）情報指揮官、退役海軍少將史都德曼（Mike Studeman）今（1） 日受訪強調，國民黨不斷阻礙國防預算的行為，已讓美方對台灣的信任受到侵蝕，「傷害已經發生且恐持續惡化」。他喊話台灣朝野領袖，「如果你是台灣真正的愛國者，就讓我們看到實際行動」。

史都德曼本週訪台發表其著作《最強的環節》的中譯本，其著作核心在於討論領導力、品格與勇氣，以及將更大的使命置於個人或派系之前。針對台灣立法院審議史上最關鍵的國防預算之一卻頻頻卡關，他今天上午接受「自由時報」專訪時向台灣朝野領袖喊話說，如果你是台灣的愛國者，就應該竭盡所能地強化台灣能力，以抵抗迫在眉睫的危險。

請繼續往下閱讀...

史都德曼指出，中國的戰略企圖及對台使用的手段皆毋庸置疑，現在的問題是，台灣能否出現偉大的領袖，為捍衛台灣的自由與民主而團結一致，這關乎威權勢力已兵臨城下的台灣生存問題，難道還需要什麼其他的證明，才願意採取行動，增加防衛投資嗎？

史都德曼說，台灣面對的是存亡之戰，且是每天都在應戰的情況下，迫切需要工具，並將工具交到能令其發揮效用的人手中，才能強化台灣生存、茁壯的能力。

「如果你是真正的愛國者，就讓我們看到實際行動」，史都德曼強調，放眼任何一個國家，倘若不願意為自身防衛負責，很快就會發現自己孤立無援。他也觀察到，台灣現況是很多領袖將黨派利益及個人也凌駕於國家、民主和自由之上。

至於台灣的國防特別預算若未能在5月川習會前通過，將會有何後果？史都德曼直言，拖延本身已經造成了後果，傷害已經發生，且可能繼續惡化。他指出，美國某些領袖已經開始懷疑，「台灣連自己的防衛都不願，我們又為什麼要？」，國民黨高層不斷阻礙國防預算的進程，已經侵蝕了美方對「台灣會做正確的事」的這份信任。

前美軍印太司令部情報主任史都德曼。（記者方賓照攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法